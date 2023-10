Taglio del nastro per il micronido della Pietraia 

Il nuovo micronido nel quartiere della Pietraia oggi aprirà le porte per ospitare 18 piccoli. Per l’occasione saranno presenti il sindaco Mario Conoci e l’assessora alla Pubblica istruzione Maria Grazia Salaris. «Un nuovo obiettivo centrato, ancora più atteso e importante perché pensato e rivolto alle famiglie e ai loro bambini» sottolinea il primo cittadino. Un’opera destinata all’infanzia e che potrà garantire il servizio sotto la gestione del consorzio Network, già affidatario del nido di via Giovanni XXIII. «Un servizio importantissimo in un quartiere che risulta essere il più popoloso della nostra città e che può consentire ai bambini di fare tutto il percorso all'interno dello stesso plesso, dal nido alla scuola primaria. Complessivamente saranno 90 i bambini che potranno frequentare i due asili nido e micronido comunali» sottolinea l’assessora Maria Grazia Salaris, che evidenzia il grande lavoro, portato avanti dal settore comunale, per completare gli allestimenti con aule dalle grandi vetrate e spazi all'aria aperta. E soprattutto consentire l'apertura della nuova struttura costata circa 450 mila euro. Il microasilo ha avuto un lungo iter iniziato nel 2008 con l’inserimento del progetto nel Piano triennale delle opere pubbliche.

