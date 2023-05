«Taglio del cuneo, una priorità» 

Giorgia Meloni coglie l'occasione dell'ampio focus sui temi dell'economia in corso al festival di Trento per indicare alla platea di imprenditori, manager, economisti, gli indirizzi del suo governo su sviluppo e fisco, rivendicando quanto fatto finora; mentre, per quanto riguarda l'immigrazione, dice da Catania in serata che, «siamo nella peggiore congiuntura sull'immigrazione, ma vi prometto che la spunto io alla fine».

Correzione al rialzo

Poche ore prima da Washington erano arrivate anche le correzioni al rialzo del Fondo Monetario Internazionale per il Pil italiano del 2023. «L'impatto del taglio che stiamo realizzando è diverso da quello fatto dai miei predecessori, e non è finito. Il taglio della tassazione sul lavoro deve essere la priorità», spiega la premier in videocollegamento. Il taglio del cuneo contributivo deciso con la manovra e con il decreto del primo maggio, evidenzia, «ha un impatto importante con l'inflazione galoppante. È la cosa più importante che si può fare in questa fase. Non è tutto: la prima sfida è rendere questi provvedimenti strutturali, la seconda è allargarli ulteriormente».

Le assunzioni

Conferma quindi la sua posizione contro il salario minimo. «È meglio tagliare il cuneo che fare il salario minimo legale, buono sul piano filosofico ma nella sua applicazione rischia di essere un boomerang». La premier conferma il contrasto all'evasione fiscale: «Noi non vogliamo gettare la spugna», in manovra «abbiamo assunto 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia delle Entrate così come siamo stati i primi a prevedere una norma contro le aziende “apri e chiudi”». Finora «la lotta all'evasione è stata più simile a una caccia al gettito». Invece, mette in evidenza, «penso che si debba andare a combattere la grande evasione, penso alle frodi sull'Iva, penso allo Stato che patteggia miliardi di euro chiedendo il rientro di milioni, con una disponibilità che non dimostra coi piccoli commercianti».