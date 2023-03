Taglio del 25% per i single, tutelati disabili e over 60 

Assegni più bassi per i single a meno che siano disabili o over 60, ma anche per le famiglie con minori a causa del cambiamento della scala di equivalenza: è quello che potrebbe accadere con l'introduzione del Mia, la nuova Misura sull’inclusione attiva che dovrebbe sostituire il Reddito di cittadinanza.

Per ora si tratta di una bozza e certamente - come ha spiegato il ministero dell’Economia - non si tratta di un testo definitivo: come dire che i conti potrebbero anche cambiare, e di molto.

Ma, guardando il testo attuale appare che nelle famiglie in cui non ci sono disabili, minori o anziani il tetto massimo dell’assegno sarà inferiore del 25% rispetto ai 500 euro al mese previsti per le famiglie che hanno all'interno queste categorie.

Poi i minori usciranno dalla scala di equivalenza e riceveranno una quota fissa di 50 euro al mese, oltre all’assegno unico. Ecco alcuni esempi. Si tratta di simulazioni. Madre con due figli minori: con il Reddito di cittadinanza l’importo massimo sarebbe stato di 700 euro mentre con la Mia la stessa famiglia avrebbe 600 euro. Madre, padre e due figli maggiorenni: L’importo massimo che adesso è 1.050 euro al mese scenderebbe a 787,5 euro se nella famiglia non ci sono categorie protette (over 60, anziani e disabili). Uomo che vive da solo, 45 anni, non disabile: l’importo massimo cala da 500 al mese a 375 euro perché non rientra nelle categorie protette.

