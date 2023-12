Taglio dei posti barca, diportisti in fuga 

La cura dimagrante del porticciolo produce effetti nefasti sugli afflussi turistici. Il taglio annunciato di 180 posti barca, in forza alla nuova perimetrazione delle aree portuali, e la conseguente revoca dei contratti genera disdette di affitti negli appartamenti del territorio. Molti diportisti, che di consueto in questo periodo prenotavano il posto barca stagionale al Marina di Arbatax, andranno altrove, orfani dell’ormeggio di cui disponevano per la loro imbarcazione. «A cascata è un danno per tutti, ristoratori, negozianti e mercato immobiliare». A dirlo è Franco Ammendola, 72 anni, direttore della Turismar, la società di gestione del porticciolo in smobilitazione.

In fuga

Sono una cinquantina i proprietari di imbarcazioni pronti a comunicare la disdetta ai titolari degli appartamenti fidelizzati. «La maggior parte di loro - spiega Ammendola - la dirottiamo a Porto Corallo, dove avranno il posto barca assicurato». Sono quasi tutti turisti provenienti dalla Penisola e affezionati a quest’angolo di Ogliastra. «Chi rinuncia all’alternativa del Sarrabus lo fa perché qui c’è la costa di Baunei che rende attrattiva la vacanza». Dagli uffici della Turismar sono partite le prime lettere ai contrattisti in cui la società comunica l’interruzione di tutti i servizi (energia elettrica, acqua e guardiania) dal primo gennaio. Ventisette giorni all’alba. Poi il porticciolo cambierà fisionomia, confermando soltanto il servizio, per giunta limitato ai soli mesi estivi, riservato alle barche in transito. La parte esterna, ovvero lo specchio acqueo che l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha concesso alla Saipem allargando la superficie originaria di cui era destinataria, verrà cancellata con l’avvento del nuovo anno. Di fatto Turismar non potrà più arrogarsi il diritto di utilizzare quel tratto di mare dove, da ventotto anni, ormeggiano quasi 200 natanti. Alcuni potrebbero trovare approdo nella banchina di levante, ipotesi che per il momento non trova ancora conferme.

Ricorsi in vista

Anche i cantieri Mulas sono destinati a migrare, sempre in virtù della nuova geografia tracciata dall’Authority, che ha preso possesso del porto a settembre 2021. Ma su tutta la vicenda, compresa quella del porticciolo, non sembra esserci un punto definitivo. Tra le banchine soffiano venti di tempesta giudiziaria: all’orizzonte spunta l’ipotesi di un ricorso gerarchico contro le decisioni dell’Autorità di sistema portuale. Tutto ruota attorno alla concessione rilasciata a Saipem per lo stabilimento dell’Intermare: oltre all’ordinaria superficie di 122.580 metri quadri di area scoperta, la società potrà godere fino al 2036 anche di 3.826 metri quadri di superficie scoperta nel retro banchina sud e 8.197,70 nello stesso molo e 16.481 di specchio acqueo nel porto. Un ampliamento di 28 mila metri quadri per svolgere attività di cantieristica navale.

RIPRODUZIONE RISERVATA