Taglio degli eucalipti, proteste e polemiche Comune: sono malati 

Alcuni mesi fa era stato annunciato solo l’eliminazione di alcuni rami pericolosi per le auto in transito. E già tanti cittadini avevano storto il naso. Da alcuni giorni invece numerosi eucalipti del boschetto di Santa Giusta, sono stati tagliati. Un intervento che in questi giorni sta facendo discutere. Dal Comune lagunare però fanno sapere che l’abbattimento è stato necessario a causa della presenza di agenti fungini che hanno attaccato gli alberi. Per ora circa venti alberi non ci sono più. Sono quelli che si trovavano a ridosso di via Giovanni XXIII.

Il Comune

«Quando la ditta incaricata alla potatura si è accorta che i tronchi si sfaldavano abbiamo deciso di chiedere un parere a un agronomo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - L’esperto dopo il sopralluogo ci ha consigliato di abbatterli. Ecco perché abbiamo modificato l’intervento. Neanche al Comune fa piacere tagliare gli alberi alti quasi 30 metri, simbolo della nostra comunità. Ma noi dobbiamo preservare l’incolumità pubblica». Erbì ricorda che già diverse volte nella carreggiata sono caduti tanti rami danneggiando diverse auto: «C’è anche chi ha chiesto i danni al Comune. Alcuni mesi fa un grosso ramo è caduto in mezzo alla strada, fortunatamente in quel momento non passava nessuno, siamo stati noi amministratori a toglierlo dall’asfalto». Carlo Poddi, l’agronomo al quale il Comune si è rivolto, conferma: «L’intervento che era in corso era sbagliato - commenta - Ecco perché ho consigliato subito di interrompere e di iniziare invece l’abbattimento delle piante per la presenza di carie fungine. Ma sono a rischio anche tutti gli altri alberi, quelli non a ridosso della strada. Ho consigliato agli amministratori di adoperarsi per una valutazione della stabilità delle piante facendo notare anche altri problemi che non erano stati presi in considerazione».

La protesta

Intanto, mentre il taglio degli alberi continua, la protesta spopola anche sul web. Nel gruppo “Sei di Santa Gius ta se” i commenti contro l’amministrazione comunale sono tanti. “Che scempio” si legge. Ma anche: “Tutto questo è una grande vergogna”, “Mi piange il cuore”, “Il nostro boschetto non esiste più”. Sulla vicenda interviene anche l’ex primo cittadino Antonello Figus: « Che disastro. Per abbattere gli alberi, alcuni centenari, ci devono essere motivi gravi. Attendiamo di leggere la relazione. Stiamo parlando di un’area Sic. Occorrono tante autorizzazioni » . E inoltre : « Il boschetto è l’unico spazio alberato dove i cittadini soprattutto in estate trovano refrigerio. La sicurezza prima di tutto, bisognava capitozzare, non distruggere con un taglio radicale».