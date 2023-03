Taglio degli alberi, volano le accuse 

Poddi, che da giorni riceve segnalazioni da cittadini e colleghi, è un fiume in piena: «Non avevo mai parlato di capitozzatura, che loro stavano già facendo, riscontrando diversi problemi, motivo per il quale ero stato interpellato, ma avevo suggerito di eliminare i rami rischiosi. Hanno agito invece in maniera drastica, asportando ampie porzioni di chioma. Un intervento che crea danni permanenti all’albero come la perdita di funzionalità di parte del sistema vascolare per esposizione dei vasi all'aria nelle sezioni di taglio, o ancora il decadimento della stabilità dei rami per l’alterazione permanente della naturale architettura della chioma e tanto altro. Siamo davanti a un intervento sbagliato - va vanti Poddi - che nessun tecnico approverebbe. Il Comune ha agito senza seguire la procedura giusta, senza pensare ai danni ambientali».

La denuncia è di Carlo Poddi, l’agronomo che lo stesso Comune aveva interpellato per avere consigli sull’intervento che è stato eseguito da una ditta esterna. L’operazione di capitozzatura, e cioè il taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco in modo che rimanga solo quest'ultimo o una parte della chioma, è stato voluto dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza via Giovanni XXIII, la strada a ridosso della Statale 131. Questo dopo la caduta di diverse piante che per puro caso non hanno provocato danni. Pare però che i consigli dell’esperto non siano stati seguiti.

«Prima mi è stato chiesto un parere tecnico, poi però è stato fatto tutto il contrario di ciò che avevo detto. Poveri alberi, povero boschetto: siamo davanti a uno scempio». L’esperto interviene don polemica. Fanno ancora discutere i 52 alberi che il Comune lagunare ha recentemente capitozzato: sono gli eucalipti a pochi metri dallo stagno, teatro da sempre di eventi come la regata de is fassonis.

I pericoli

Le accuse

Il Comune

Il sindaco Andrea Casu e il suo vice Pierpaolo Erbì, nonché assessore ai Lavori pubblici, rimandano indietro le accuse. «Premetto che non ho seguito in prima persona l’intervento che è stato finanziato dall’Unione dei Fenici, ma io mi fido dell’impresa che ha portato avanti il lavoro – sottolinea Casu - Anzi, inizialmente, l’agronomo aveva parlato di taglio, che noi invece non abbiamo fatto. Ribadisco che le piante dovevano essere capitozzate per evitare tragedie».

Segue a ruota Erbì: «Ero presente anch'io quando l’agronomo Poddi ha espresso il suo parere alla ditta. Per certe piante però aveva anche parlato di abbattimento. Il capitolato prevedeva la capitozzatura e così è stato fatto». Erbì poi però fa sapere che a breve i suggerimenti dell’agronomo verranno presi in considerazione: «Su tutte le altre piante che hanno bisogno di cura agiremo come l’esperto ci ha consigliato. Se poi abbiamo sbagliato la Forestale interverrà, cosa che a oggi non è successa. Noi siamo molto tranquilli».

