Taglio degli alberi, scoppia la polemica  

Il recente abbattimento dell'albero all'interno della scuola di via Dante ha scatenato un acceso dibattito sulla gestione del verde pubblico e sulla sensibilità ambientale da parte dell'Amministrazione comunale. Sdegno e preoccupazione sono state tra le prime forti reazioni che hanno aleggiato tra numerosi cittadini, rammaricati per la perdita di un pino ritenuto storico e simbolo naturale. Tra gli interrogativi più frequenti posti dai cittadini, ci sono state le motivazioni che hanno portato all'abbattimento delle piante invece della potatura, e se non esistessero alternative meno invasive.

Il piano

Intanto nel sito del Comune, è stato diramato un comunicato relativo alla messa in sicurezza delle alberature nelle strade extraurbane e nelle strutture pubbliche, con un resoconto dettagliato degli alberi che sarebbero stati oggetto di intervento. Nel comunicato inoltre, è stato spiegato che è stato avviato un piano di messa in sicurezza delle alberature, con gli interventi che sono stati preceduti da un'attenta analisi da parte dell'agronomo, il dottor Costa. Una polemica molto forte in particolare verso l'assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas, che è intervenuta tempestivamente per spiegare la situazione relativa al verde e gli interventi previsti dal piano: «Sestu», spiega, «sconta, al pari di tanti altri comuni, una storica mancata programmazione del verde nel lungo periodo. Gli effetti sono quelli che vediamo: un patrimonio arboreo spesso non adatto al contesto urbano, che in alcuni casi nel tempo ha contratto patologie fortemente delimitanti o è stato sottoposto a potature inadeguate che ne hanno compromesso la stabilità. Ecco perché il lavoro che stiamo portando avanti, parte da un Piano del Verde che prevede una serie di interventi straordinari che comprendono la messa in sicurezza del verde pubblico, con progetti di riqualificazione di aree già presenti e la conversione di incolti in nuovi “polmoni verdi”».

I progetti realizzati

«Tra i progetti realizzati ed altri da avviare e ultimare», aggiunge l’assessora, «ricordo la Forestazione di Cortexandra - 440 ulivi e 80 carrubi - la piantumazione di via Cagliari, via Gramsci, viale S. Gemiliano, via Augusto, via Marzabotto, via Dante, via Cilea con via Verdi con più di 180 alberi. A settembre poi partiranno i lavori del futuro parco di via Piave con quasi 150 alberi adulti, ed entro ottobre inizieranno anche i lavori di riqualificazione del Parco Comunale di via Fiume, con 48 esemplari arborei tra quelli esistenti e di nuovo impianto. L’obiettivo», evidenzia ancora, «è quello di migliorare il nostro patrimonio verde, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, attraverso la progettazione e gestione sostenibile ma garantendo un incremento del bilancio arboreo e delle aree verdi fruibili del 3-5% entro il 2025. A chi oggi cavalca la polemica dell’abbattimento selvaggio, vorrei dire che gli abbattimenti in corso non sono certo una volontà politica ma una necessità tecnica che è stata rilevata proprio nell’ambito dell’appalto del verde pubblico dell’agronomo che cura l’esecuzione del contratto. Purtroppo i tanti nodi accumulati in lunghi anni, vengono ora al pettine come problemi non rinviabili», ha poi concluso.