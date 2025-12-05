VaiOnline
Assemini.
05 dicembre 2025 alle 01:13

Taglio degli alberi nel centro abitato, polemiche in Aula 

Scontro in Consiglio sul taglio degli alberi nell’abitato di Assemini. Martedì il consigliere di opposizione Stefano Demontis ha presentato un’interrogazione all’assessora Alessia Meloni: «Da un anno sono in corso importanti operazioni di taglio di alberi soprattutto di pioppi bianchi nell’area verde che costeggia la Statale 130». Interventi che hanno determinato un impoverimento del patrimonio arboreo comunale: «Gli alberi - ha proseguito il consigliere - presentavano essiccamenti limitati ai rami alti dovuti allo stress idrico, sarebbe bastato potarli, erano alberi con trent’anni alle spalle».

Alle formali richieste di visionare le perizie agronomiche che hanno stabilito i tagli, Demontis non ha ricevuto risposta: «L’abbattimento di alberi di proprietà pubblica senza adeguata motivazione tecnica può configurare un possibile danno erariale».

La replica in Aula dell’assessora Meloni: «Abbiamo recentemente rinnovato per altri 2 anni l’appalto del verde alla ditta Sicilville che si occupa, tra le altre cose, dell’abbattimento degli alberi pericolanti e malate». Il Comune ha in mano una recente relazione tecnica: «Si tratta di “morte in piedi” - ha spiegato Meloni - per l’esposizione a venti di maestrale, chiome elevate, legno fragile, carie e aumento delle sollecitazioni statiche. Alberi in situazioni critiche e vulnerabili allo schianto». Le specie abbattute per questioni di sicurezza verranno sostituite con querce, frassini, carrubi, corbezzoli o allori. Previsti abbattimenti anche in piazza Santa Lucia. (sa. sa.)

