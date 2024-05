Taglio alle scuole, battaglia persa 

Il Comune aveva chiesto la sospensione cautelare del provvedimento di accorpamento di due delle quattro dirigenze scolastiche presenti in città ma il Tribunale amministrativo risponde picche: istanza respinta con le dovute motivazioni. I giudici amministrativi oltre a bocciare la richiesta del palazzo degli Scolopi che nel concreto significa certificare che nel prossimo anno scolastico l’Istituto 2 di via Bellini e il 3 di via Amsicora perderanno la parte amministrativa-burocratica, espongono considerazioni che affondano nel merito.

Le motivazioni

Intanto non esiste il pericolo di un possibile danno per il Comune fino alla pronuncia sul merito. Nell’ordinanza di rigetto della sospensiva i magistrati (presidente Marco Buricelli, consiglieri Oscar Marongiu e Gabrielle Serra) chiariscono che gli atti impugnati non si riferiscono alla soppressione di istituti scolastici «ma unicamente al loro accorpamento sotto il profilo amministrativo». Ciò comporta, un effetto del «tutto trascurabile, considerato che l’istituto accorpante cioè il numero 1 in piazza Manno dista dall’accorpato numero 2 di via Bellini appena 1,2 chilometri mentre il numero 3 di via Amsicora dista del numerto 4 di viale Diaz appena un chilometro e mezzo». Sottinteso: il problema non esiste. Per il Comune invece esiste e come.

I numeri

Nel ricorso il sindaco Massimiliano Sanna contestava che l’accorpamento degli istituti comprensivi 1 e 2 avrebbe raccolto più di 1.200 alunni e quello 3 e 4 più di 1.300, numeri che entrerebbero in collisione con le linee guida regionale considerando che in provincia di Oristano diversi istituti come quelli di Ales, Ghilarza, Simaxis e Villaurbana sono ben più sottodimensionati. Casi diversi, ribatte il Tar. La motivazione della scelta di accorpamento di istituti tra loro estremamente vicini, se non addirittura all’interno dello stesso Comune, è chiara e indiscutibile. Un conto è il Comune di Oristano e, al di là del numero degli scolari, quelli di Ales, Ghilarza, Simaxis e Villaurbana in quanto scontano l’isolamento geografico ben più della città capoluogo.

«Le scuole non chiudono»

I giudici amministrativi ricordano che la Corte costituzionale ha chiarito che le misure di accorpamento puntano a superare l’istituto della reggenza ma non comportano la soppressione di scuole intese come «luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa ma diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti». Ci saranno dunque sedi principali e distaccate, tutto qui.

«Sarà battaglia, ci sono molti aspetti da chiarire», aveva annunciato il sindaco Massimiliano Sanna. La prima “battaglia” è stata persa, la seconda la si avrà quando si affronterà la questione nel merito anche se alcuni passaggi dei giudici nella fase cautelare non sembrano seguire la strada segnata dal Comune.

