Taglio al cuneo fiscale e via il Reddito 

Arrivano le tanto attese misure sul lavoro, e vengono illustrate ai sindacati alla vigilia di un consiglio dei ministri simbolicamente convocato per il primo maggio. Una decisione che Cgil, Cisl e Uil hanno visto come «un atto di arroganza e offensivo», per usare le parole del leader di Maurizio Landini. Secca la premier: «Se pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concertone la triplice dovrebbe organizzarlo in un altro giorno».

Muro contro muro

Clima surriscaldato quindi, con il segretario della Uil Pier Paolo Bombardieri che parla di «atto di propaganda» per oscurare i comizi dei tre leader sindacali nella tradizionale manifestazione della festa dei lavoratori, che quest’anno si svolge a Potenza. Ma Meloni tira dritto e sottolinea come per il suo esecutivo sia «molto importante» il confronto con i sindacati. Tavolo al quale la premier ha illustrato a Cgil Cisl e Uil il provvedimento con le ultime modifiche: dal taglio del cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti arrivando fino a sette per chi guadagna fino a 25mila euro, al tetto per la detassazione dei fringe benefit dei lavoratori dipendenti con figli a carico che sale a tremila euro. Confermata la definitiva scomparsa del Reddito di cittadinanza dal prossimo anno e l’arrivo dal prossimo anno dell’Assegno di inclusione, per una spesa complessiva calcolata in 5,4 miliardi nel 2024. Mentre il cosiddetto Strumento di attivazione al lavoro, che partirà dal primo settembre, costerà 276 milioni quest’anno e 2,1 miliardi il prossimo.

«Dialogo serio»

«Un bel modo di celebrare il primo maggio», ha commentato la premier, soddisfatta in particolare per la riforma del Reddito di cittadinanza «per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è». «La priorità del governo - ha detto ai leader sindacali - è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro. Abbiamo approvato il Def, che ha liberato risorse che abbiamo dedicato completamente a taglio del cuneo fiscale. Avevamo già dato un segnale con la legge di bilancio, mantenendo i due punti di taglio già decisi dal precedente governo per i salari sotto i 35.000 euro e aggiungendo un ulteriore punto». Meloni ha quindi esortato a «un dialogo serio, costruttivo, sia sul lavoro ma anche su Pnrr, RepowerEU, correzioni su come spendere le risorse, politica salariale e conseguente lotta all'inflazione. Tutte riforme che affronteremo nelle prossime settimane».