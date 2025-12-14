VaiOnline
Consorzio di bonifica.
14 dicembre 2025 alle 01:06

Taglio abusivo di alberi «Accusata per cacciarmi dal Consiglio delegati» 

A dirlo così fa sorridere: denunciata per taglio abusivo di alberi. Poco importa se gli eucalipti fossero nelle terre di famiglia, piantati dal nonno e dal padre; se a svolgere lavori e iter autorizzativo sia stata una ditta specializzata; se chi ha ricevuto la notifica del procedimento abbia tentato (inutilmente) la via del dialogo. La dirigenza del Consorzio di bonifica va avanti e martedì ha convocato «il Consiglio dei delegati, nel quale sono stata eletta dieci mesi fa, con all’ordine del giorno la presa d’atto della mia decadenza sulla base di un’accusa infondata: improprio taglio di alberi».

Elisabetta Falchi, che aveva partecipato alle elezioni di febbraio con una lista concorrente a quella vincente, denuncia: «Dal giorno in cui, con altri agricoltori, abbiamo deciso di candidarci per portare trasparenza e partecipazione nel Consorzio, ci siamo scontrati contro un muro di ostilità. E ora si cerca di eliminarmi dal Consiglio con una motivazione pretestuosa». Poi ripercorre la vicenda che «riguarda il taglio di alcuni filari di eucaliptus su terreni storicamente posseduti dall’azienda di famiglia». A febbraio la decisione di eliminarli «nel pieno rispetto delle norme. Ma a distanza di mesi e senza interlocuzione preventiva, è stato notificato un procedimento per taglio abusivo. Il Consorzio ha rifiutato la conciliazione e scelto l’azione giudiziaria con l’obiettivo di attivare l’articolo dello Statuto che prevede la decadenza di chi ha contenziosi pendenti con l’Ente». Per Falchi è evidente «che l’intento non è la tutela del Consorzio: siamo in presenza di un disegno politico che vuole l’eliminazione di una voce indipendente, eletta democraticamente». ( m. m. )

