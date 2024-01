Tagliati gli alberi per realizzare un gazebo 

È comparso improvvisamente senza che il Comune e i vigili in particolare se ne accorgessero, se non a cose ormai fatte.

È il gazebo realizzato in legno dal bar in via Rosselli, affianco a un ingresso del parco “Sergio Atzeni” che non solo occupa una buona fetta di suolo pubblico, ma per realizzarlo è stato necessario anche potare alcuni alberi. «Chi ha autorizzato questo abuso?», chiedono i quartuccesi. «Il Comune sta facendo le opportune verifiche per accertare se sia tutto in regola», afferma subito l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, «i vigili sono intervenuti prontamente e hanno adottato i provvedimenti competenti, perché soprattutto il taglio degli alberi è un fatto abbastanza grave». Mentre sul suolo pubblico: «È in corso un’indagine con diversi risvolti, a breve si chiarirà tutto», aggiunge l’assessore alle attività produttive Carlo Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA