«Tagliati fuori dalla programmazione territoriale strategica» 

Il Sulcis fuori dalla Programmazione territoriale strategica della Sardegna e l’Unione dei Comuni dell’arcipelago del Sulcis fuori anche dalla programmazione Snai, benché le isole minori siano la 76esima zona Snai nazionale. La cosa non piace al sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci. «Un dato che evidentemente chi guida la Regione ignora, come è evidente la strategia per tenere fuori il nostro territorio dagli strumenti di sviluppo - ha detto Locci - di cui tanto parla l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni. Il comune che amministro, così come tutti gli altri della Sardegna e del Sulcis, è stato invitato tramite lettera a un appuntamento fissato il 7 ottobre ad Arborea. Poi ricevuto la chiamata di un collaboratore del vicepresidente Meloni, il quale mi ha comunicato l’invito recapitato alla casella Pec del Comune non era rivolto a Sant’Antioco. Ma presumo che anche gli altri sindaci dei Comuni del Sulcis abbiano ricevuto la stessa telefonata. È un fatto scandaloso - ha detto Locci - perché se pensano ancora una volta di rabbonirci con la storiella del Just Transition Found o con quella del Piano Sulcis, sbagliano di grosso. Ci ignorano e dobbiamo prenderci la beffa di chi ci chiama per dirci: “Scusate, ma voi non siete invitati».

