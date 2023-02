«Tagliate le accise sui carburanti» 

Quotazioni in calo, ma proteste in aumento. L’apparente paradosso che sta investendo il settore dei carburanti ha in realtà radici profonde e timori più che fondati da parte di associazioni di consumatori e gestori di impianti. C’è chi pensa infatti che quella attuale sia solo la classica quiete prima della tempesta, ovvero prima dell’impennata dei prezzi di super, e soprattutto diesel, che dovrebbe essere innescata dallo stop ai prodotti petroliferi russi imposto dall’Ue pochi giorni fa.

Polemiche

A infiammare gli umori di benzinai e automobilisti ci stanno poi pensando sia la pioggia di polemiche sulle sanzioni applicate agli impianti che non espongono con chiarezza e tempestività i prezzi più aggiornati, sia le accuse di speculazioni lanciate da più parti a carico dei distributori, mercoledì nell’occhio del ciclone proprio in Sardegna per la media dei prezzi applicati superiore a quella italiana.

«È innegabile che i riflettori debbano essere puntati sulla parte finale della filiera di distribuzione dei carburanti», spiega Andrea Pusceddu, presidente regionale di Federconsuamtori. «Gli annunci di imminenti rincari dovuti al bando commerciale sulla Russia sono infatti pretestuosi, considerato che da mesi il nostro Paese ha trovato canali alternativi di approvvigionamento. Insomma, se il prezzo dovessero schizzare non è il mercato internazionale da dover accusare».

Richieste