L’urlo di rabbia si leva dall’Isola in alto come non mai: «Tagliate le accise sui carburanti e stangate le speculazioni delle compagnie petrolifere». Le associazioni dei consumatori sardi si aggiungono al coro nel resto del Paese per dire basta a un’impennata dei prezzi di benzina e diesel ormai fuori controllo. Una rivolta sociale scattata a oltre due settimane dall’unico passo concreto compiuto dal Governo, e rivelatosi a conti fatti un flop, ovvero l’introduzione obbligatoria nelle stazioni di servizio dei cartelli coi prezzi medi regionali per favorire una concorrenza più immediata.

E se il Codacons ieri ha diffidato l’Esecutivo a congelare gli introiti delle accise annunciando un esposto indirizzato alle 104 procure d’Italia e ai comandi della Guardia di Finanza, Assoutenti ha confermato quanto il mercato italiano dei carburanti sia anomalo se confrontato con il resto dell’Unione europea, con rincari ben più pesanti di altri Paesi.

La rabbia

Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, ribadisce il no alle accise su tutta la linea: «È una tassa vergognosa, antidemocratica e contraria persino alla Costituzione che sottolinea chiaramente quanto ogni cittadino dovrebbe contribuire al sostentamento dello Stato in base alle proprie possibilità economiche. E invece le accise vengono pagate in eguale misura da ricchi e poveri indistintamente».

Giuliano Frau, leader regionale dell’Adoc, cambia prospettiva: «Le accise purtroppo servono a finanziare tanti servizi dello Stato. Tagliandole, quindi, si dovrebbero trovare risorse altrove sottraendo denaro ai cittadini in altra maniera. Questo però non toglie che il Governo debba rimanere fermo davanti a prezzi che salgono nonostante il contemporaneo calo del petrolio».

Azioni legali

La frustrazione è tale che in molti sono già passati ai fatti. Il Codacons «di fronte all’immobilismo delle autorità preposte», ha inviato ieri «una denuncia nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana».

La nuova ondata di rincari alla pompa si sta inoltre trasformando in uno tsunami anche per chi non si mette alla guida. Secondo Coldiretti, infatti, «in Italia l'88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada e l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori».

Appello

In realtà quello delle accise, secondo Adiconsum e Adoc, è solo una faccia di un problema complesso. «Il Governo può e deve intervenire con maggiore durezza contro chi specula ai danni di famiglie e imprese», conferma Vargiu. «Non possiamo rassegnarci a questi aumenti, né accettare che lo Stato e gli automobilisti siano mucche da mungere all’occorrenza e senza conseguenze».

Frau rincara la dose: «Le leggi per tassare gli enormi extraprofitti registrati in questi mesi dalle compagnie petrolifere ci sono, Meloni abbia il coraggio di applicarle, proprio come vuole fare con le banche, per ridistribuire i miliardi di euro che gli italiani sono stati costretti a spendere per fare rifornimento in un momento di crisi con pochi precedenti».

