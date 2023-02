«Tagliate l’albero cresciuto sul tetto della chiesa» 

Ormai da anni un alberello di eucaliptus fa capolino sul tetto della chiesa di San Rocco, lungo la salita del convento del Padri Cappuccini, a Sanluri. Le dimensioni della singolare pianta, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sono diventate sempre più consistenti e la sua presenza sta diventando pericolosa. Infatti, sono già comparse delle crepe sui muri e l’umidità all’interno dell’edificio, da tempo chiuso al culto. Proprio per questo motivo, alcuni cittadini hanno segnalato il caso al Comune. «Al fine di evitare il rischio di danneggiare ulteriormente una struttura storica, ma anche per prevenire situazioni di pericolo per i passanti, sono stato in Comune e, in presenza di alcuni assessori, ho denunciato il fatto al responsabile dell’ufficio tecnico – dice Angelo Bandinu –. Nulla è cambiato». Così per Ottavio Mocci: «L’alberello non è il solo ospite non gradito, dalla parte opposta c’è un fico che produce anche frutti. L’assurda e inconsueta posizione dei due alberi è stata immortalata in diverse fotografie e video, dalla nascita a ieri mattina».

L’assessore al Verde pubblico, Franco Nurra, ammette di essere stato informato: «Non è facile tagliare un albero a quell’altezza, in un edificio della curia, comunque stiamo provvedendo». ( s. r. )

