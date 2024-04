Tagliata l’erba che copriva tombe e lapidi 

Come annunciato nei giorni scorsi ha preso il via ieri mattina lo sfalcio dell’erba nella parte monumentale del cimitero in via Marconi.

Gli operai, hanno bonificato tutto lo spazio e tagliato via le sterpaglie che quasi coprivano le tombe.Il ritardo nella pulizia, era dovuto a un guasto al decespugliatore. Riparata l’attrezzatura si è potuto procedere con i lavori.

E intanto in attesa che la Soprintendenza possa fare qualcosa per rimettere a posto le antiche tombe, gli operai hanno cercato di riportare un minimo di decoro sollevando croci o statue cadute a terra e lapidi danneggiate. Un piccolo gesto in attesa che finalmente si possa mettere mano a questo cimitero che conserva anche tombe molto importanti e di cui l’unico censimento disponibile era quello che era stato fatto dai ragazzi delle scuole che hanno ricostruito storie e vite di reduci di guerra, vecchi teologi e di tanti bambini di cui uno deceduto nel 1876.

