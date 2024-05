Tagliata l’erba che copriva rondò e ciclabili  

Dopo le proteste e le segnalazioni di automobilisti e residenti, sono state tagliate le erbacce che sommergevano la pista pedonale e ciclabile e le rotatorie in via dell’Autonomia Regionale Sarda.

Gli operai hanno bonificato gli spazi rendendoli di nuovo percorribili.

Le sterpaglie infatti da tempo non consentivano di transitare né a piedi né con le bici. Stessa situazione nelle rotatorie.Un problema che si era presentato fin da subito, quando erano stati conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada, che è una delle più pericolose della campagna quartese. I rondò sono stati realizzati agli incroci con le vie San Martino, Dei Pittori Europei e via San Giovanni. A queste si sono aggiunti appunto piste pedonali e ciclabili. All’appello mancano invece le pensiline alle fermate dei bus. Ne erano previste 12, due per lato. Di recente il Ctm ha assicurato che tre pensiline, arriveranno entro il 2024.

