VaiOnline
Bosa.
26 ottobre 2025 alle 00:32

«Tagliare le autonomie è una mazzata per la scuola»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Preoccupazione dei consiglieri provinciali del Campo largo dopo le prime riunioni sul dimensionamento scolastico. Laura Celletti, Angelo Masala, Federica Piras e Renzo Ponti criticano la scelta del Governo Meloni che prevede una drastica riduzione delle autonomie scolastiche in Sardegna. «È un piano calato dall’alto — denuncia Laura Celletti — che ignora le specificità territoriali e le difficoltà delle aree interne. Tagliare l’autonomia significa indebolire il presidio educativo dove la scuola è più necessaria». Il piano nazionale prevede la soppressione di nove istituzioni scolastiche nell’isola, con effetti potenzialmente devastanti anche nell’Oristanese, dove diversi istituti rischiano l’accorpamento. «Si tratta di un taglio ragionieristico che mette a rischio la qualità didattica e il diritto allo studio – aggiunge Angelo Masala- La Provincia non può promuovere progetti contro la dispersione scolastica e poi non schierarsi contro la riduzione dell’autonomia». La dispersione scolastica in provincia è pari al 18%, mentre quella legata al mancato raggiungimento delle competenze di base, supera il 12%. Numeri tra i più alti d’Italia. «Proponiamo un Osservatorio provinciale permanente sulla dispersione scolastica, coordinato da professionisti e aperto alla partecipazione di enti locali, scuole e università» sottolinea Federica Piras. Uno strumento di monitoraggio, capace di fornire indicazioni concrete per valutare l’impatto delle politiche educative e programmare interventi specifici. Nel mirino anche la proposta di un “istituto globale” a Bosa, che accorperebbe infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. «Una scelta che accentua la logica dei tagli - affermano - e va nella direzione opposta rispetto a una scuola di qualità». Auspicano infine che la Provincia si faccia portavoce al Ministero per fermare un piano ritenuto ingiusto. «La scuola non è una spesa da contenere - concludono - ma un investimento da conoscere, sostenere e far crescere». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto