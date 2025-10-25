«Tagliare le autonomie è una mazzata per la scuola»  

Preoccupazione dei consiglieri provinciali del Campo largo dopo le prime riunioni sul dimensionamento scolastico. Laura Celletti, Angelo Masala, Federica Piras e Renzo Ponti criticano la scelta del Governo Meloni che prevede una drastica riduzione delle autonomie scolastiche in Sardegna. «È un piano calato dall’alto — denuncia Laura Celletti — che ignora le specificità territoriali e le difficoltà delle aree interne. Tagliare l’autonomia significa indebolire il presidio educativo dove la scuola è più necessaria». Il piano nazionale prevede la soppressione di nove istituzioni scolastiche nell’isola, con effetti potenzialmente devastanti anche nell’Oristanese, dove diversi istituti rischiano l’accorpamento. «Si tratta di un taglio ragionieristico che mette a rischio la qualità didattica e il diritto allo studio – aggiunge Angelo Masala- La Provincia non può promuovere progetti contro la dispersione scolastica e poi non schierarsi contro la riduzione dell’autonomia». La dispersione scolastica in provincia è pari al 18%, mentre quella legata al mancato raggiungimento delle competenze di base, supera il 12%. Numeri tra i più alti d’Italia. «Proponiamo un Osservatorio provinciale permanente sulla dispersione scolastica, coordinato da professionisti e aperto alla partecipazione di enti locali, scuole e università» sottolinea Federica Piras. Uno strumento di monitoraggio, capace di fornire indicazioni concrete per valutare l’impatto delle politiche educative e programmare interventi specifici. Nel mirino anche la proposta di un “istituto globale” a Bosa, che accorperebbe infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. «Una scelta che accentua la logica dei tagli - affermano - e va nella direzione opposta rispetto a una scuola di qualità». Auspicano infine che la Provincia si faccia portavoce al Ministero per fermare un piano ritenuto ingiusto. «La scuola non è una spesa da contenere - concludono - ma un investimento da conoscere, sostenere e far crescere». ( s.c. )

