«Tagliare il costo dei parcheggi» 

Disco orario, tariffe più basse e abbonamenti agevolati. Alla vigilia della scadenza del bando per la gestione dei parcheggi a pagamento, fissata per il 31 dicembre, residenti e commercianti, chiedono modifiche e aggiustamenti.

Tagliare le tariffe

A cominciare dall’introduzione di alcune novità nelle zone a più alto flusso di traffico e in quelle più vicine alle grandi attività commerciali, come ad esempio il mercato civico in piazza Dessì.«La prima cosa da fare» suggerisce Katia Serra titolare di un box di frutta e verdura al mercato civico, «sarebbe ridurre il costo dei parcheggi qui davanti. Perché qui si deve pagare un euro all’ora e nelle altre zone 50 centesimi?. Inoltre qui di fronte bisogna riservare le soste solo a chi deve andare al mercato perché se continuano a parcheggiare i dipendenti comunali, i clienti non trovano parcheggio e vanno altrove e così il mercato resta un deserto. Ai dipendenti si dovrebbero riservare gli spazi dietro il Comune».

Poi c’è il nodo abbonamenti. «Anche noi commercianti stiamo qui tutto il giorno eppure dobbiamo pagare 60 euro al mese di abbonamento parcheggi, rispetto ai residenti che ne pagano 40 all’anno», dice Roberta Ferretti di Sportmania in viale Marconi, «non dico di farci pagare così ma almeno di ridurre la tariffa a 100 euro l’anno, perché noi arriviamo alle 9 e andiamo via alle 8,30 di sera e spesso siamo costrette a parcheggiare lontano, magari in strade isolate con i rischi che comporta».A non andare giù ai residenti sono poi le tariffe. In alcune zone il costo è di 50 centesimi in altre, che sarebbero le zone a più alta densità di traffico e 1 euro.«Se parcheggi mezz’ora in piazza Sant’Elena paghi 50 centesimi» rileva Alvaro Vacca, «se ti sposti in via Marconi devi ripagare un euro anche se il tagliando non è ancora scaduto perché la tariffa è diversa e non va bene. Per esempio io vado a comprare il pane in viale Colombo alle 8,30 prima che scatti la sosta a pagamento per non dover pagare un euro per cinque minuti».

Il disco orario

Per ovviare a questo dice Angelo Porrà «devono fare i parcheggi con disco orario in strade come via Marconi, viale Colombo e così via. In questo modo limiterebbero anche la sosta selvaggia».

Ne è convinta anche Francesca Cuccureddu che però chiede «più parcheggi liberi perché alla fine conviene uscire a piedi perché si paga ovunque. Sarebbe opportuno creare magari delle ampie zone con le strisce blu come succede a Cagliari ma in centro lasciarli liberi».

