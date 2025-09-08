«Tagliamo le tasse sulle tredicesime» 

Meno tasse sugli straordinari e sul lavoro festivo, ma con tutta probabilità anche sulle tredicesime. L'alleggerimento dei salari dal peso delle tasse è uno dei capitoli della prossima manovra. Il governo inizia a mettere a terra le proposte, che solo dopo aver stimato le risorse disponibili saranno quantificabili. «Si può pensare a una proposta un po' azzardata, però perché no? Cioè la detassazione della tredicesima. Vediamo che si può fare», dice il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani parlando ieri a Milano ad un evento organizzato dagli imprenditori di Assolombarda.

Ipotesi

Le proposte sui salari sono molte. L'intervento principale ipotizzato è quello della riduzione di due punti dell'aliquota Irpef, dal 35 al 33%, sullo scaglione tra 28mila e 50mila euro, estendendolo anche fino a quota 60mila. Ma non è l'unico intervento ipotizzato per alleggerire il prelievo. I partiti di maggioranza hanno proposto incentivi per il rinnovo dei contratti scaduti o la detassazione dei salari poveri, tra i 7,5 e 9 euro l'ora.

L'idea è quella di allargare a più voci la misura già ora prevista sui premi di produttività: sono tassati al 5% per importi fino a 3.000 euro, sui redditi che non superano gli 80mila euro. I tecnici starebbero lavorando per ampliare le voci sulle quali applicare questa “flat tax” ridotta. È un tema accennato dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone a Cernobbio e che Tajani esprime in chiaro. «La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza né salario minimo si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare a una detassazione della tredicesima».

Conti in tasca

Sugli straordinari l'idea è quella di favorire una flessibilità oraria con un doppio beneficio: da una parte un maggior guadagno del lavoratore, dall'altro una maggiore elasticità per le imprese durante i periodi di picco produttivo. Ben altro impatto sui conti avrebbe invece detassare completamente le tredicesime visto che queste valgono circa 59,3 miliardi di euro e fruttano al fisco circa 14,5 miliardi di gettito. Il nodo è quello delle risorse. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha nascosto che le priorità andranno messe in colonna insieme alle risorse previste.

