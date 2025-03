Tagliacozzo racconta la Shoah ai bambini 

Ha portato a Nuoro la sua testimonianza dell’orrore della Shoah. Nando Tagliacozzo, classe 1938, ha incontrato ieri mattina nella biblioteca Satta gli studenti della scuola primaria “Podda”, di sera i cittadini allo Spazio Ilisso. Tante domande e riflessioni, i bambini hanno parlato soprattutto di emozioni e perdono, chiedendo dettagli sulla vita di Tagliacozzo. Nonostante la difficoltà nel ripercorrere le tappe della sua vita, ha dialogato in modo aperto con i piccoli e ha ammesso che alcune domande da loro fatte «sono state tra le più difficili che abbia ricevuto e altre sono state sorprendenti».

Nando Tagliacozzo era un bambino di soli cinque anni quando le truppe naziste fecero irruzione al civico 174 di via Salaria a Roma: la sorella Ada, il padre Arnaldo, la nonna Eleonora e lo zio Amedeo vennero catturati e deportati dai tedeschi. Lui, la madre Lina e il fratello David si salvano perché l’appartamento in cui si trovavano venne ignorato. Si rifugiarono in convento, dove sono cresciuti.

«Per me, mia sorella, mio padre, mio zio e mia nonna sono “scomparsi” - ha detto ai bimbi -. Non ho mai visto una bara, né esiste una lapide. Sono rimasti lì. Abbiamo sperato in un loro ritorno, purtroppo non c’è mai stato».

