Tagliacode fai da te, Asap nel caos 

«Faccio ore di fila, al freddo, e devo far passare chi magari si è appena svegliato solo perché qualcuno gli ha preso il numero prima». Jessica Mandis, studentessa 18enne di Serramanna, è su tutte le furie e si è stufata di aspettare il proprio turno davanti all’ambulatorio della Asl dedicato a chi non ha un medico. «Per anziani e disabili è un discorso, ma capita che qualcuno prenda diversi numeri per terze persone che poi arrivano tranquillamente a discapito di chi invece è rimasto a fare la fila in attesa del proprio turno per diverse ore prima dell’arrivo del medico: è abbastanza frustrante», aggiunge.

Autogestione

Per i pazienti costretti a rivolgersi agli ambulatori Asap si aggiunge dunque un altro tassello alla già complicata situazione dovuta alla mancanza dei medici di base. L’aumento del numero di ore del servizio dopo il trasferimento del dottor Aresti lo scorso marzo, non placa le polemiche e non diminuisce i disagi, anzi. La sala d’attesa del poliambulatorio messa a disposizione dalla Asl rimane aperta solo durante l’apertura degli uffici e degli ambulatori specialistici e la macchinetta “tagliacode” non funziona, quindi, il primo paziente che arriva si attrezza di bigliettini numerati che distribuisce a chi arriva dopo: un’organizzazione “fai da te” che dovrebbe scongiurare spiacevoli inconvenienti, ma senza un criterio prestabilito, non mette tutti d’accordo. C’è chi ritiene che si dovrebbe seguire la fila dal medico come si fa in un classico ambulatorio: si arriva e si attende con pazienza il proprio turno, e chi invece sostiene che sia necessario ormai adeguarsi al cambiamento di tutto il sistema e nella distribuzione dei numeri vede la possibilità di ottimizzare i tempi di attesa, alleggerendo così una situazione già pesante.

«È impensabile che 30 persone, tra cui anziani e immunodepressi, possano stazionare nella sala d’attesa, sapendo che il proprio turno arriverà, se si riesce a essere visitati, dopo diverse ore – ribatte Raffaella Scalas, 59 anni –. Il numero ci consente di non fare file inutili per troppe ore e arrivare nel momento in cui si sta avvicinando il nostro turno. Non c’è una modalità di accesso normato, utilizziamo almeno il buon senso e cerchiamo di venire incontro alle nostre esigenze nel rispetto del vivere comune». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata ieri mattina, quando i primi pazienti giunti nel piazzale antistante l’ingresso dei locali Asap hanno letto il cartello dove veniva indicato che l’ambulatorio di medicina generale sarebbe rimasto chiuso.

La proposta

«Un inserviente mi ha detto che alcune persone sono venute di mattina e hanno già iniziato la distribuzione dei numeri in autonomia, con la convinzione che il medico avrebbe prestato servizio nel pomeriggio – interviene Eliana Mocci, 28 anni, disoccupata – e queste ora sono in possesso di un numero che potrebbe essere usato lunedì. Non è pensabile che uno prenda il biglietto dalla mattina per la sera o viceversa. La distribuzione dei numeri può essere un aiuto per la gestione della fila, ma dovrebbe essere fatta da un addetto e non da un utente qualunque, poco prima dell’arrivo del medico, un numero per persona e con la data del giorno di rilascio», suggerisce Mocci. L’autogestione, insomma, sta diventando un vero problema.

Dalla Asl fanno sapere che sono a conoscenza delle criticità legate al carico di lavoro degli ambulatori Asap e si stanno attivando per migliorare l’accesso all’ambulatorio e ridurre i disagi che l’utenza sta affrontando quotidianamente, anche raccogliendo i suggerimenti e le proposte degli utenti.

