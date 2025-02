«Taglia di mille euro sugli aguzzini del gatto “Tigro”» 

Mille euro a chi darà informazioni per risalire agli aguzzini di Tigro, il gatto bruciato il 3 febbraio a Dolianova e morto giovedì scorso, dopo atroci sofferenze, in una clinica per animali di Monserrato dov’era ricoverato. Ad annunciarlo il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci durante un incontro a Dolianova trasmesso in diretta all’interno della rubrica settimanale “Politicaffé” che l’esponente di Forza Italia tiene su Instagram. «Darò questi soldi a chi ci aiuterà a fare luce sulla vicenda – ha detto Cappellacci – quello che è accaduto è un crimine che non può restare impunito. Chi sa parli, chi ha visto denunci. E’ una questione di civiltà».

L’indignazione

L’uccisione di Tigro ha sollevato un’ondata di indignazione, non solo a livello locale. In tanti, anche dalla penisola, si sono mobilitati nella raccolta di fondi per tentare, inutilmente, di salvargli la vita. Tra questi anche Adamo Romano, attivista molto conosciuto sui social e apprezzato per le sue battaglie animaliste che ieri non è voluto mancare all’appuntamento collegandosi da Roma: «É inaccettabile, purtroppo questo non è un caso isolato, non ci arrenderemo fino a quando non scopriremo i responsabili. Mettiamo a disposizione i nostri canali e le nostre competenze per chiunque voglia dare informazioni».

L’indagine

Proseguono, intanto, le indagini delle forze dell’ordine per far luce sulla vicenda. Il comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla Giuseppe Mulas ha rivolto un invito ai cittadini: «Stiamo raccogliendo informazioni. Chi sa è pregato di farsi avanti, anche in forma anonima. Non abbiate paura di parlare. Garantiamo massima riservatezza».

La mobilitazione coinvolge naturalmente anche le associazioni animaliste. All’incontro di ieri era presente anche Simona Contu, presidente di “Fierogatto”, il gruppo di volontari che ha soccorso il povero Tigro. «Tigro è stato bruciato il 3 febbraio scorso, mi dispiace – ha detto con una punta di amarezza – che se ne parli solo adesso. Se avessimo agito prima avremmo potuto raccogliere elementi molto utili per le indagini. Ma ora bisogna andare avanti e fare in modo che chi si è macchiato di questo crimine paghi per le sue colpe». «É un fatto inaudito – le fa eco Monia Cocco presidente de “Il Mondo che vorrei” – chi compie un atto così brutale nei confronti di un animale è capace di farlo anche su un essere umano. Il responsabile è uno psicopatico, un elemento pericoloso che gira indisturbato e che deve essere fermato».

Anche la Le.I.D.A.A., con la presidente Anna Rita Salaris, si mette a disposizione: «Chi sa qualcosa può rivolgersi a noi. La nostra associazione ci metterà la faccia senza coinvolgere chi fornisce informazioni utili».

Ferocia

Intanto spuntano altri episodi di violenza sugli animali. Nelle campagne del paese sono stati rinvenuti ieri altri tre cani morti, un altro (da caccia) è stato invece trovato impiccato a un albero tra Serdiana e Dolianova. «Episodi che offuscano l’immagine del paese da sempre molto sensibile alle tematiche animaliste – afferma il sindaco Ivan Piras – ricordo a tutti che Dolianova fa tanto per gli animali con iniziative per la prevenzione del randagismo e l’adozione dei cuccioli abbandonati. Evidentemente questo non basta. Ora serve la collaborazione di tutti per punire i colpevoli di questo atto vile in modo che fatti simili non si ripetano».

RIPRODUZIONE RISERVATA