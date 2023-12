Taglia da 7 milioni degli Usa per Artem Uss 

Milano. Un provvedimento di arresto del Gip del tribunale di Milano per Artem Uss, l’imprenditore russo titolare anche di hotel in Sardegna, figlio di un oligarca molto vicino a Vladimir Putin evaso lo scorso 22 marzo da un appartamento nel Milanese dove era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, e una taglia fino a 7 milioni messa dal Dipartimento di Stato Usa per chi fornisce informazioni utili per rintracciarlo.

Sono gli sviluppi sul caso dell’imprenditore che il giorno dopo il via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti - dove è accusato di presunti traffici illeciti di materiale civile e militare “dual use”, di contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia eludendo le sanzioni, e pure di riciclaggio e frode bancaria - ha fatto perdere le tracce ed è ritornato in Russia. Una vicenda per la quale si è rischiato l’incidente diplomatico con gli Usa, ci sono state frizioni tra magistratura e il ministro della Giustizia Nordio, e che ora ha portato il gip di Milano Anna Magelli a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione e procurata evasione nei confronti di Uss e di altre cinque persone: Vladimir e Boris Jovancic, padre e figlio di origini bosniache, Matej Janezic, sloveno, e Srdjan Lolic e Nebojsa Ilic, serbi. I primi due sono stati bloccati nel pomeriggio: il basista Vladimir a Desenzano, il figlio Boris in Croazia.

