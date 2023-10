Tagli, tutti contrari in ordine sparso 

Il rischio che alla fine sia la Regione ad impugnare le forbici e a tagliare sulla base di parametri numerici che non tengono conto delle peculiarità del territorio è altissimo. La Conferenza provinciale per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2024/2025 torna a riunirsi oggi, in teoria per elaborare una proposta comune da inoltrare agli uffici cagliaritani entro giovedì 20.

«Siamo in alto mare»

«In pratica siamo ancora in alto mare - commenta l’amministratore straordinario della Provincia, Massimo Torrente - e la sensazione è che difficilmente si riuscirà a trovare una linea condivisa». Era apparso già chiaro una settimana fa, quando il sindaco di Oristano aveva chiamato a raccolta i dirigenti degli istituti cittadini per tentare di far fronte comune contro l’ipotesi di dimensionamento.

La previsione

Secondo i criteri contenuti nelle linee guida elaborate dalla Regione, sarebbero quattro le autonomie scolastiche da cancellare in provincia: due nella sola città capoluogo, che si vedrebbe dimezzare gli istituti comprensivi. A rischio, per numero di studenti, il numero 1 e il numero 2; strada segnata per il comprensivo di Ghilarza e sopravvivenza difficile per Simaxis. Ma tra le proposte c’è anche quella di accorpare gli istituti di Ales e Mogoro, gestibile forse dal punto di vista degli iscritti, un po’ meno per l’estensione del territorio da ricondurre ad un’unica dirigenza. «Purtroppo, dal punto di vista dell’adeguamento alle direttive ministeriali non abbiamo scampo - va avanti Torrente - si sarebbe dovuto agire prima, almeno in fase di definizione dei parametri. Ora è tardi».

La contestazione

Nessuno, però, è disposto a sacrificare la sua autonomia: «È una guerra tra poveri», conclude l’amministratore provinciale. Il sindaco di Oristano, intanto, si è fatto promotore di un documento che (alcuni colleghi sindaci hanno già condiviso) nel quale si esprime parere negativo sulle linee guida regionali, si contesta «l’ennesimo ridimensionamento dei servizi scolastici in un territorio già gravemente martoriato in tutti i settori» e si propone un’applicazione graduale della norma. Tra i primi a sottoscrivere la nota c’è il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, che giudica «assurda» la situazione del suo paese «formalmente convocato alla conferenza provinciale di Oristano, ma sostanzialmente afferente all’ambito provinciale dell’organizzazione scolastica della Provincia di Cagliari».

