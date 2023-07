Tagli sulle bollette Tari con un fondo da 60mila euro 

Un contributo da 60mila euro per abbattere le bollette della Tari dei cittadini di Fluminimaggiore. È quanto deciso dall’amministrazione comunale che ha comunicato la decisione al termine dell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la quale é stato approvato a riguardo uno specifico punto dell’ordine del giorno. «Per far fronte agli aumenti della tassa sui rifiuti – spiega Marco Cau, assessore comunale al Bilancio – abbiamo deciso di destinare una somma di 60 mila euro. Non si tratta di una grande cifra, anche se ci permetterà di ridurre gli importi, soprattutto in quei casi dove le bollette rappresentano un vero e proprio salasso per le famiglie». Ancora non sono state definite né aliquote né percentuali di riduzione. È sicuro però che per l’anno in corso qualche agevolazione per i contribuenti sarà attuata. «Gli aumenti della Tari sono dipesi dai rincari sull’energia – conclude Cau – per questo sarebbe opportuno fare quadrato con le diverse amministrazioni comunali e rivendicare delle agevolazioni attraverso le istituzioni governative».

Il punto all’ordine del giorno riguardo alla Tari 2023 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Così come con voto unanime sono stati approvati anche lo stanziamento di altri 60mila euro per la sistemazione delle strade rurali e altri 5mila euro da destinare al recupero di un terreno periferico per l’atterraggio dell’elisoccorso.

