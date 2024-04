Tagli stradali, le spiegazioni dell’assessore  

Aveva fatto rumore nei giorni scorsi il taglio della strada in via Monserrato, nell'angolo tra via Cremona e via Venezia. Un taglio stradale molto profondo, senza segnalazione, pericoloso per le automobili e i ciclisti che transitavano nella vita, e che aveva fatto storcere il naso ai cittadini di Sestu. La problematica era stata segnalata al vicesindaco Massimiliano Bullita e all'assessore ai Servizi Tecnologici Emanuele Meloni.

Proprio quest'ultimo è intervenuto per chiarire la natura dell'intervento: «È stato un lavoro necessario per il passaggio della fibra. Al momento è stato fatto un primo ripristino che ha lo scopo di ridurre momentaneamente il disagio che ci è stato anche segnalato. Poi verranno conclusi i lavori con il ripristino definitivo, un obbligo in carico alla ditta che esegue il taglio. Inoltre con il nuovo regolamento sui tagli stradali, il Comune si è dotato di uno strumento molto importante che consente una maggior verifica e presidio del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA