«Tagli sproporzianati e dannosi» 

Tutti contro l’accorpamento delle autonomie scolastiche e il piano che ridisegna realtà storiche. La parola ricorrente è preoccupazione per i tre tagli previsti, peraltro molto simbolici: il liceo classico Asproni accorpato al liceo Satta, la scuola Podda all’istituto comprensivo Borrotzu e Orgosolo a Oliena. Al di là della rassicurazione che per gli studenti nulla cambia la protesta si allarga. Le segreterie regionali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief chiedono la revisione immediata del piano del commissario del governo, Francesco Feliziani, e annunciano la mobilitazione: «Chiamiamo a raccolta il personale scolastico, gli studenti, le famiglie e i sindaci».

Gli effetti

«Il dimensionamento per Nuoro è un intervento pesante, sproporzionato e dannoso», dicono Vincenzo Rapuano (Flc Cgil), Giovanna Fadda e Barbara Marongiu (Cisl Scuola), PierPaolo Zidda (Uil), Graziano Boi (Snals) e Gianfranco Meloni (Gilda). Spiegano: «Gli accorpamenti comportano la perdita di un dirigente scolastico, di un Dsga (direttore servizi generali e amministrativi) e di un intero ufficio di segreteria, la riduzione della capacità amministrativa, la diminuzione dei servizi per studenti e famiglie, un indebolimento strutturale dell’offerta formativa. Dire che “non cambia nulla” significa negare l’evidenza».

Tante le conseguenze: «Si dovranno predisporre graduatorie uniche, si individueranno eventuali perdenti posto, docenti arrivati tramite mobilità rischiano di essere nuovamente spostati, il personale amministrativo perderà sedi e continuità. Il caso del dell’istituto Podda è emblematico: una Dsga con vent’anni di servizio sarà costretta a lasciare la propria sede e questo è un taglio reale, concreto, immediato». Conclusione: «Nuoro non è Cagliari: applicare gli stessi criteri è un errore politico». I sindacati ricordano un precedente: «Quando fu accorpato Nuoro 3 con Nuoro 4 furono sacrificate due autonomie tutt’altro che in crisi, ma fu fatta una valutazione di solidarietà, per cui un centro più grande, che avrebbe conservato 3 istituti comprensivi, veniva in soccorso di realtà più deboli. Oggi si interviene su istituti neppure posti sotto osservazione». Infine: «A Nuoro si è operato un taglio straordinario, non coerente con i criteri applicati altrove».

Correzioni

La segreteria provinciale del Pd chiede un «ripensamento immediato affinché si tuteli il diritto allo studio, si salvaguardi l’identità delle scuole storiche e si garantisca un futuro educativo solido». Spiega: «A fronte di decisioni come la destinazione di Badu ’e Carros al 41 bis e di politiche che continuano a penalizzare le aree interne, questi tagli appaiono come l’ennesimo segnale di disattenzione verso il centro Sardegna». Dure le Acli. Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) parla di «colpo di mano non accettabile e inqualificabile». (m. o.)

