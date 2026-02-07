Tagli record: 18 in dieci anni 

«La nostra provincia in dieci anni perde 18 autonomie, ritrovandosi con sole 36 scuole, come se avesse perduto un terzo della propria popolazione». Il grido di dolore dei sindacati, raccolto nel documento presentato in Prefettura durante la manifestazione di venerdì, interroga il commissario Francesco Feliziani e il Governo sui tagli annunciati. «Particolarmente grave è la ferita inferta al capoluogo. L’accorpamento dei due istituti comprensivi in una città di 34 mila abitanti e con circa 6500 studenti è una misura mai discussa, mai prevista e mai neppure ipotizzata nei tavoli istituzionali, neppure in passato», sottolineano Vincenzo Rapuano della Cgil, Giovanna Fadda e Barbara Marongiu della Cisl, Pierpaolo Zidda della Uil, Graziano Boi dello Snals e Gianfranco Meloni della Gilda. Il loro no vale anche per gli accorpamenti dei licei Asproni e Satta, degli istituti di Orgosolo e Oliena («Non hanno neppure linee di collegamento reciproco») e di quelli in Ogliastra. La conclusione è un appello «affinché una misura così ingiusta sia tempestivamente modificata in vista delle imminenti operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2026-27 quali le iscrizioni degli studenti e la definizione degli organici».

Conferenza provinciale

Domani alle 10 la vicenda approda nella sala consiliare della Provincia dove si riunisce la conferenza convocata dal presidente Giuseppe Ciccolini per l’esame del piano contestato. Invitati l’assessore regionale alla Pubblica istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale, sindaci, dirigenti scolastici e sindacati. «È indispensabile promuovere un confronto ampio, partecipato e unitario», dicono Ciccolini e la consigliera con delega alla Pubblica istruzione, Lisetta Bidoni.

In Comune

I tagli delle autonomie scolastiche in città vengono contestati anche dalla commissione Pubblica istruzione del Consiglio comunale, riunita nei giorni scorsi. Esprime dissenso sulle scelte del commissario e sollecita la tutela dell’integrità della rete scolastica. «Vanno scongiurati tagli e accorpamenti sconsiderati ma bisogna dire che tutto questo si poteva evitare», sottolinea Maura Chessa, che siede nella commissione: «La Regione avrebbe dovuto provvedere al piano nei tempi prestabiliti evitando le conseguenze del commissariamento, come quella di perdere i fondi del Pnrr». (m. o.)

