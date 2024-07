Tagli per lavori, trincee in strada 

Prima il cantiere, poi i rattoppi, raramente l’asfalto. Trovare a Oristano una strada integra è un’impresa: gli interventi di manomissione del suolo pubblico richiesti da soggetti gestori di reti di distribuzione servizi (come Enel, Abbanoa e Italgas) e privati cittadini, non sempre restituiscono lavori eseguiti a regola d’arte.

Le trincee

Le ultime “strisce” di cemento sono apparse pochi giorni fa. Interventi necessari, per carità: il gestore del servizio idrico sta investendo oltre un milione di euro per la riqualificazione delle reti. L’appalto dei lavori più recenti (330mila euro) riguarda le vie Cavour, Vandalino Casu, Torbeno Falliti e viale della Libertà. Un ulteriore lotto (639 mila euro) interessa la realizzazione delle nuove reti idriche nelle vie degli Artigiani, Mele, Curreli, dei Muratori, dei Fabbri, Campanelli e Salvo D’Acquisto. Il problema è che dopo gli scavi, nella maggior parte dei casi vengono realizzati rattoppi parziali con materiale sabbioso e gettate di cemento che in poche settimane si trasformano in buche e avvallamenti. Non è solo una questione estetica, ma anche di sicurezza, soprattutto per chi viaggia sulle due ruote.

Senza contare lo spreco di risorse, come accaduto un anno fa in via Brunelleschi, quando l’intervento sul miglioramento della linea elettrica aveva richiesto tagli stradali proprio laddove, solo pochi giorni prima, era stata completata la nuova bitumatura.

Il regolamento

Il regolamento c’è, anche se parecchio datato visto che risale al 2011. Di recente l’argomento è stato affrontato in commissione Lavori pubblici, ma l’aggiornamento non è ancora stato approvato.«Rispetto al passato - precisa l’assessore competente, Simone Prevete - la situazione è migliorata sensibilmente. Abbiamo assunto una persona che si dedica solo alla verifica del corretto ripristino dopo l’esecuzione dei lavori». Per mettere un freno alla giungla di scavi, il Comune aveva temporaneamente interrotto la concessione di nuove autorizzazioni (salvo quelle urgenti) e inviato numerose diffide. «Ora le contestazioni, ma si tratta più generalmente di solleciti, vengono presentate direttamente dal nostro incaricato durante i sopralluoghi», aggiunge Prevete.

In via Salvo d’Acquisto, intanto, l’ultimo tratto del rattoppo è già saltato lasciando sulla corsia un pericoloso dislivello, peraltro in prossimità di un incrocio. Non va meglio in via Cavour dove, smantellato il cantiere, ciò che resta è un manto stradale tutt’altro che omogeneo.

