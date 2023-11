Tagli per i dipendenti pubblici, si tratta ancora 

Il tema delle pensioni è uno dei più “caldi” della legge di Bilancio, e sindacati e opposizioni sono sul sentiero di guerra. Al momento, si tratta. Il controverso articolo 33 dalla manovra, che rivede le aliquote di rendimento per gli assegni di diverse categorie di dipendenti pubblici, sarà modificato ma una soluzione ancora non c'è. Il lavoro nel governo è iniziato e la modifica sarà «complessiva», riguarderà cioè tutte le categorie interessate. Che intanto tengono alto a colpi di scioperi il pressing sull'esecutivo per chiedere una modifica: il tema era infatti venerdì al centro della protesta di Cgil e Uil, mentre nelle prossime settimane saranno le sigle degli operatori sanitari a farsi sentire. Il 5 dicembre scioperano i medici di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e con loro ci sarà Nursing Up (infermieri). Il 18 dicembre sarà la volta di Aaroi-Emac, Fassid e Fvm.

Il termine per gli emendamenti è martedì, ma le vere modifiche entreranno nel vivo successivamente con un maxiemendamento del governo. Una delle ipotesi è quella di circoscrivere la norma alle uscite anticipate, salvaguardando le pensioni di vecchiaia. La soluzione è però legata al nodo delle coperture: la stretta garantisce infatti risparmi consistenti, che crescono progressivamente negli anni dagli 11,5 milioni nel 2024 ai 2,27 miliardi del 2043. La caccia alle risorse è ad ampio raggio e tra le ipotesi c’è quella di un nuovo taglio all’indicizzazione delle pensioni più ricche, quelle oltre 10 volte il minimo (50mila euro): la manovra già interviene su questa fascia riducendo la percentuale di adeguamento dal 32% al 22%, con un risparmio di 135 milioni nel 2024.

