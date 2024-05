Tagli e precariato, il grido d’allarme della scuola sarda  

Decine e decine di scuole di ogni ordine e grado chiuse ieri in tutta la Sardegna, e prove Invalsi saltate in molte classi per lo sciopero indetto dai sindacati di base per «salvare la scuola pubblica, ormai svilita e sotto attacco». Pochi in piazza, ma «da Nord a Sud dell’Isola l’adesione allo sciopero è stata massiccia con migliaia di scioperanti e tante tante scuole interamente chiuse», hanno detto gli organizzatori che a Cagliari, seppur con le stesse motivazioni, hanno messo in piedi due sit-in separati: in piazza Garibaldi si sono riuniti i Cobas scuola Sardegna, mentre in via Roma, sotto il palazzo del Consiglio regionale, i Cobas Cagliari e l’Usb.

I nodi

Al centro della protesta l’ulteriore divario Nord-Sud nel sistema scolastico, che si accentua con l’Autonomia scolastica. Le prove Invalsi, considerate inutili e dannose: «Siamo pronti a opporci alla volontà del ministro Valditara di inserire i risultati di tali prove nel curriculum degli studenti». I continui tagli alla scuola, con il dimensionamento che «da settembre vedrà soppressi 366 istituti, di cui 36 solo in Sardegna».

I sindacati si battono anche per l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari che abbiano accumulato almeno 3 anni di servizio, per la modifica alle norme sul reclutamento e l'aumento insostenibile dei carichi di lavoro. E ancora chiedono di aumentare gli stipendi, per recuperare il potere di acquisto perso negli ultimi anni e di ridurre il numero di alunni per classe e aumentare le ore di sostegno a quelli in situazione di disabilità.

Autonomia differenziata

«C’è una volontà politica per squalificare e depotenziare la scuola pubblica, si è scaricato sulle scuole un carico di lavoro insostenibile e nel contempo si è tagliato il personale», attacca Andrea De Giorgi, referente Cobas Cagliari, «l’Autonomia differenziata porterà a una disgregazione del sistema pubblico, ci saranno enormi problemi perché si dovranno garantire gli standard, i cosiddetti livelli di prestazione minima, ma sappiamo già dalla sanità che porterà a un divario enorme tra Nord e Sud». De Giorgi evidenzia inoltre che «in Italia c’è il record dei precari e purtroppo i vari concorsi non stabilizzeranno nessuno, ma anzi creeranno nuova disoccupazione. A fronte di questi concorsi privi di una prospettiva di stabilizzazione, le colleghe e i colleghi sardi stanno andando fuori a loro spese per sostenerli e per la prima volta, nella storia della Repubblica italiana, non daranno neanche l’abilitazione».

Le pensioni

In piazza Garibaldi i Cobas ricordano anche che è «importante modificare la legge Fornero e la legge Dini che allungano a dismisura la vita lavorativa e prevedono pensioni miserabili per le prossime generazioni». Il referente del sindacato, Nicola Giua, punta inoltre il dito contro «il tutoraggio degli insegnanti, la riforma in tema di reclutamento e formazione, vanno cambiate le norme». Sotto i riflettori anche l’ultimo contratto nazionale di lavoro. «Prevede aumenti ridicoli rispetto all’inflazione e alla perdita del potere d'acquisto che abbiamo subito negli ultimi anni», evidenzia il referente di Cobas Sardegna, che ricorda come gli insegnanti italiani siano ancora i meno pagati d’Europa.

Giua, che è un maestro nella scuola elementare, punta anche alla valorizzazione della lingua, della cultura e della storia della Sardegna nelle scuole e assicura di non aver nulla contro la tecnologia, «ma fatta in questo modo diventa una digitalizzazione selvaggia, con lo sperpero dei fondi del Pnrr».

RIPRODUZIONE RISERVATA