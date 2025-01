Tagli della scuola, via dalla mappa sei istituti autonomi 

Sei autonomie scolastiche da accorpare, non nove come invece era stato previsto dal ministero dell’Istruzione che - nel programmare i tagli per il triennio 2024-2027 - tra proiezioni demografiche e calcoli statistici sulla popolazione studentesca dimenticava per strada circa 3mila alunni. E così la Giunta regionale disegna una riorganizzazione della rete scolastica che prevede a Cagliari l’accorpamento della Media Ugo Foscolo con l’istituto comprensivo di Via Stoccolma; e ancora la fusione degli istituti comprensivi di Teulada e Santadi; Aggius e Tempio; Thiesi e Pozzomaggiore; Oliena e Orgosolo e, infine, l’accorpamento dei due istituti comprensivi di Tortolì.

La sentenza della Corte

«Solo un accorpamento amministrativo degli Istituti», viene sottolineato dalla Giunta regionale nella delibera del 30 dicembre scorso, «che non prevede alcuna chiusura di plessi scolastici e non implica alcun disagio per gli studenti, le studentesse e le famiglie sarde». E tuttavia, se in qualche modo il dimensionamento è obbligato per disposizioni ministeriali (e la Corte Costituzionale l’ha ribadito nella sentenza dello scorso ottobre che, accogliendo il ricorso del Governo, ha dichiarato illegittima la legge regionale 2, Giunta Solinas, del 5 febbraio 2024 richiamando la competenza legislativa statale esclusiva riguardo le norme generali sull’istruzione e sul personale), vero è che la Sardegna potrebbe rivendicare condizioni tali da richiedere ben altro che periodici interventi di capitozzatura della scuola.

I danni da contenere

«Cominciando da una legge sul diritto allo studio», avvisa Massimo De Pau, presidente dell’Anp, l’associazione dei presidi. «Una legge che in qualche modo, soprattutto nelle zone più lontane dalle grosse aree urbane, aiuterebbe a contenere le conseguenze del decremento demografico, come per esempio il decadimento della qualità dell’istruzione». Il capo dei dirigenti scolastici dice di aver «dato credito a questa amministrazione regionale che si insediata da pochi mesi, ma ribadiamo che è fondamentale lavorare in questa direzione». Non solo, puntualizza De Pau. «Un problema come quello della scuola non può essere affrontato senza pensare ai trasporti, al welfare, alle politiche del lavoro e a tutto ciò che riguarda la complessità della realtà di oggi. Cosa voglio dire? Voglio dire che se si insiste a intervenire sulla scuola come se fosse un tema a sé, staccato da tutto il resto, non si va da nessuna parte».

Il circolo vizioso

È ciò che dicono anche i demografi. E in una regione come la Sardegna – campionessa triste di denatalità e di dispersione scolastica – è incredibile che la politica non se ne renda conto. Le scuole chiuse sono una conseguenza del calo del numero di bambini, ma sono anche la benzina che alimenta un circolo vizioso: culle vuote, ridimensionamento dei servizi, famiglie che non fanno figli (e che fuggono). «Il modello potrebbe essere quello francese come welfare, e quello del Trentino per la scuola», spiega Massimo De Pau. «Nell’Alta Savoia, molto simile alla Sardegna per le zone poco abitate, le politiche del welfare favoriscono le giovani coppie. Giovani che vanno a lavorare e poi tornano al paesino perché hanno la baby sitter pagata dal Comune e tanti altri servizi». E il modello Trentino? «I ragazzi hanno i libri pagati fino all’Università, con 50 euro viaggiano tutto l’anno con i trasporti della provincia autonoma di Trento, hanno il bonus biblioteca, teatro, palestra. Questi sono giovani che non finiscono nelle statistiche della dispersione scolastica».

Reggenze senza fine

Anche i sindacati rimarcano l’urgenza di una legge regionale sull’istruzione. «In tutti questi anni», puntualizza Emanuela Valurta, segretaria Cgil-scuola, «il dimensionamento non è stato altro che un taglio sull’istruzione: una normativa cucita su misura per la nostra realtà ci aiuterebbe». Intanto, «l’anno scorso ci era stato detto che non ci sarebbero state più reggenze, e invece assistiamo alla cancellazione di altre dirigenze». Tagli, «che influiscono sulla qualità dell’istruzione. Scelte che, soprattutto in realtà dell’interno come Oliena e Orgosolo, porteranno ricadute negative non solo sulla scuola ma sulle comunità, perché quando i servizi vengono a mancare, le famiglie si trasferiscono in zone dove c’è maggiore qualità».

I passi da fare

Lilli Serra, segretaria Cisl-scuola, mette l’accento sul fatto «che si è finito per formare scuole grosse come paesi: 1500 studenti, 3mila genitori, tutto il personale docente e Ata. Di cosa parliamo?». Vero, «ci sono meno bambini, ma si può lavorare garantendo un minor numero di studenti per classe, mantenendo il personale e migliorando la qualità della istruzione». Una legge regionale sull’istruzione? «Potrebbe aiutare. Siamo anche stati convocati perché finalmente c’è la volontà di farla. Ma sono pessimista. Troppe volte abbiamo visto impegni presi e mai portati a termine».

