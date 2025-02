Tagli dallo Stato e Regione morosa: i Comuni affogano 

I Comuni sardi sono in forte sofferenza. L’allarme è doppio: mentre l’Anci bussa in Consiglio regionale rivendicando mancati trasferimenti pari a 2,3 miliardi di euro dal 2010 e invitando a un’approvazione rapida della finanziaria, a Roma, intanto, i parlamentari del Pd Marco Meloni e Silvio Lai denunciano tagli dal Governo per 50 milioni.

Il tavolo

Ieri il comitato esecutivo dell’associazione ha incontrato i capigruppo e il presidente dell’Assemblea Piero Comandini per ribadire la necessità di adeguare il fondo unico «come ci era stato garantito». I sindaci guidati dalla presidente Daniela Falconi si sono presentati al vertice con un report in cui «dimostriamo che, in base alle entrate ricevute dalla Regione e che dovevano essere adeguate secondo i dettami normativi, mancano circa 150 milioni l’anno». Di certo, ha aggiunto Falconi, il fatto che la Finanziaria non sia stata ancora approvata non aiuta: «La manovra è urgente perché i Comuni devono garantire i servizi, le imprese devono lavorare». Ovviamente, «non vogliamo tutte queste risorse assieme, però auspichiamo che già da quest'anno ci sia un segnale forte verso i Comuni». Un passaggio anche sulla legge di bilancio che stenta ad entrare in Aula, sorpassata nelle priorità dalla riforma sanitaria: «Come abbiamo più volte rimarcato si può lavorare in parallelo, però la finanziaria è veramente urgente».

L’incontro, fa notare il consigliere dei Riformatori Aldo Salaris, «si è reso necessario dopo la scoperta che nella manovra finanziaria approvata dalla Giunta non è previsto alcun intervento a sostegno della finanza locale. Per l’ex assessore agli Enti locali «senza adeguato rifinanziamento del Fondo unico, i Comuni non potranno garantire servizi essenziali ai cittadini. La Regione non può sottrarsi alle proprie possibilità».

Sull’altro fronte, Meloni e Lai avvertono del conto da 50 milioni in cinque anni a carico della Sardegna: «Lo abbiamo detto insistentemente durante la discussione della legge di Bilancio: i Comuni saranno costretti a tagliare i servizi ai cittadini o ad aumentare le tasse locali per fare tornare i conti nei loro bilanci già in difficoltà a causa degli effetti della inflazione e degli aumenti contrattuali».

I numeri

I conti - riferiscono - prevedono in Sardegna un taglio ai Comuni di 4,6 milioni nel 2025, 9,3 milioni nel 2026, 2027, 2028 e di 15,7 milioni - in crescita - nel 2029. Per un totale di 48,5 milioni di euro. In particolare, continuano Lai e Meloni, Cagliari subirà in 5 anni 5.723.527 euro di tagli, Sassari 2.940.099 euro, Olbia 1.744.844 euro, Tempio 399.780, Nuoro 825.662 euro, Lanusei 170.993euro, Oristano 810.552 euro, Iglesias 675.718 euro, Carbonia 713.064 euro, Quartu S. Elena subirà un taglio complessivo di 1.337.956 euro. In provincia di Sassari Porto Torres pagherà un taglio complessivo di 592.803 euro, Alghero 1.184.918, Ozieri 270.722, Sorso 358.410. In provincia di Cagliari 249.256 euro per Elmas, 355.334 euro per Monserrato, 544.835 per Selargius, 291.285 per Sinnai, 408.169 euro per Sestu. «Il tutto per coprire le spese pazze che il Governo sta facendo, dal Ponte sullo stretto ai centri in Albania, alle sanatorie e rottamazioni varie. In sintesi: regali agli evasori fiscali e aumento della pressione fiscale, alla faccia delle tante promesse elettorali della Meloni e di Salvini», sostengono i dem. E tutto questo, «mentre la Regione è costretta a ricorrere alla giustizia ordinaria per farsi pagare i quasi due miliardi di euro di debiti che lo Stato ha accumulato in base alle norme sulla compartecipazione alle entrate». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA