«Tagli, basta decisioni imposte dall’alto»  

A distanza di mesi dall’annuncio del piano di dimensionamento che il prossimo anno taglierà in Sardegna 42 autonomie scolastiche, 50 in tutto entro il 2027, i dirigenti della scuola e i sindaci ancora aspettano di essere ricevuti in Regione. Richiesta inoltrata ieri anche dal Consiglio delle autonomie locali che si è riunito ieri a Cagliari. «Bene razionalizzare le autonomie scolastiche, ma con il coinvolgimento dei territori, senza decisioni unilaterali calate dall’alto e tagli drastici», ha concluso la seconda Commissione presieduta da Giampietro Murru.

Un taglio inaccettabile, il passaggio da 270 a 228, ripartita in base alle province e alle città metropolitane, prevista dal piano straordinario di rigenerazione della capacità amministrativa del sistema unico regionale della pubblica amministrazione che individua i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori generali amministrativi e le linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione per gli anni scolastici 2024-2027. «È preoccupante si stia continuando a smantellare, ormai da dieci anni, oltre la sanità anche la scuola pubblica per rimpinguare il Pil dello Stato e della Regione. Il piano di ridimensionamento scolastico - ha evidenziato la presidente del Cal Paola Secci - è stato stilato senza coinvolgere gli enti locali. Occorrono parametri diversi che tengano conto della condizione di insularità della Sardegna, delle difficoltà di accessibilità, della mancanza di servizi, dello spopolamento, dell’abbandono scolastico e della forte denatalità”.

