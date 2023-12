Tagli alle scuole, sindaci d’accordo: nessuna proposta  

Nessuna proposta di revisione del Piano di dimensionamento scolasticio. Questa la decisione presa ieri mattina in Provincia dai sindaci: «Confermiamo l’attuale assetto del sistema scolastico».

Il primo cittadino di Oristano Massimiliano Sanna sintetizza così la posizione dei Comuni della provincia. «Da Oristano non parte alcuna proposta per una scelta condivisa da tutte le realtà territoriali, ma anche perché la recente sentenza del Consiglio di Stato ha aperto nuovi scenari svincolando le realtà locali dall’obbligo di esprimersi sul piano di dimensionamento scolastico - precisa Sanna - La Corte Costituzionale ha infatti rigettato i ricorsi di alcune Regioni ritenendo che le competenze dello Stato sull’ordinamento e l’organizzazione amministrativa, comprese quelle sull’istruzione e la finanza pubblica, siano prevalenti rispetto a quelle delle Regioni. Ne consegue che alle conferenze dei comuni non viene chiesto un pronunciamento sul dimensionamento scolastico, né noi intendiamo darlo proprio in considerazione della nostra opposizione a ogni ipotesi di taglio». Sanna poi invita l’assessore regionale alla Pubblica istruzione «per un dibattito sull’organizzazione dell’istruzione in questa provincia». ( m. g. )

