Tagli alle scuole, la Sardegna dice no «Ma ormai è tardi» 

Ci saranno meno scuole? No, almeno non nel senso di luoghi d’istruzione, però ci saranno meno autonomie. Questo significa che, sul groppone dei già sovraccarichi dirigenti scolastici, saranno poste altre scuole ancora. «Vogliono tagliare 42 autonomie», sbuffa l’assessore Doria, «quindi dirigenti. Lo schema di decreto prevede un organico di 228 dirigenti scolastici per il 2024/25, e poi 225 per l’anno successivo e 220 per il 2026/27. Oggi ce ne sono 270». Al momento di votare in Conferenza delle Regioni, anche Doria (come Biancareddu, il giorno prima) ha detto «no»: «C’è lo spopolamento, e in virtù delle proporzioni stabilite significa che si perdono autonomie scolastiche, come avverrà anche nella Sanità. Questo,porterebbe migrazioni di sardi dall’interno ai centri più grandi», sbuffa Doria, «quindi i territori sarebbero ancora più desolati». E desolanti.

Ieri, alla seconda puntata della Conferenza delle Regioni unificata, c’era Carlo Doria, assessore alla Sanità, che ha portato di nuovo la posizione della Giunta Solinas: «È una situazione critica e anomala», dice dell’ulteriore azzoppamento della Pubblica istruzione nell’Isola: «Abbiamo una dispersione scolastica impressionante, un territorio che per vastità è il terzo in Italia con una popolazione sparsa e un sistema di trasporti, diciamo così, perfettibile», s’infervora Doria. È stato tra coloro, ieri, che al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha chiesto di intervenire sul ministro Calderoli (delle Regioni, appunto) affinché sia neutralizzato il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche, che prevede tante forbici: tagli, tagli e ancora tagli.

C’era già quel “pubblica”, in bilico negli ultimi anni. Che, invece, traballasse anche la seconda parte, cioè quella dell’istruzione, era piuttosto inaspettato, soprattutto nel centro-sud della Repubblica, Sardegna compresa. Là, anzi, qua dove il tasso di dispersione scolastica fa paura, il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche che taglia 42 istituti di istruzione nell’Isola non si è esattamente un regalo. Infatti l’assessore regionale Andrea Biancareddu si è messo sull’Aventino, dopo l’annuncio del ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Valditara. Più che un dimensionamento, in realtà, è un ridimensionamento.

La Regione contesta

Tagli troppo drastici

Disperati i présidi

Regione contro, dunque, ma chi ha dentro di sé un senso quasi di lutto è Massimo Depau, presidente regionale dell’Associazione nazionale prèsidi e dirigente del tecnico e professionale “Satta” di Macomer. «Tutto ruota attorno al comma 557 della legge di Bilancio, e ormai i buoi sono scappati», sospira: «è una battaglia persa da quasi vent’anni, quando doveva iniziare una reazione arrivata solo ora. È vero che la dispersione scolastica nell’Isola si è un po’ ridotta, ma è quella esplicita», aggiunge Depau, «e preoccupa quella implicita: i troppi studenti che hanno risultati pessimi nei test Invalsi». Depau accusa le Regioni del nord: «Fanno il loro gioco, forti della loro grande popolazione e dei trasporti efficienti. Ma mentre in Lombardia un ragazzo non ha problemi a raggiungere la sua scuola distante 40 chilometri, in Sardegna per farlo devono alzarsi alle 6 e torna a casa alle 16.30. Quando studia?». Il presidente dei prèsidi sardi fa un esempio: «È la situazione in cui vive uno studenti di Bitti che frequenta le superiori a Nuoro».

«La Sardegna è diversa»

Un solo parametro per tutta l’Italia è, per Depau, una sciocchezza: «La densità abitativa del Nuorese è 31,7, dell’Area metropolitana di Cagliari è 337. Perdiamo cinquemila studenti l’anno: dovremmo rimediare, invece il piano di dimensionamento fa il contrario». E nel futuro dei giovani dell’interno, la pastorizia è sempre di più l’unica prospettiva: nient’altro resta, se costretti a essere ignoranti come pecore.

