Tagli alle scuole cittadine, Meloni (Pd): «Il Comune reagisca» 

Anche il Pd quartese interviene sul caso dimensionamento scuole, con due autonomie scolastiche a rischio chiusura in città, gli Istituti comprensivi 2 e 3.

Dopo la dura presa di posizione del sindaco Graziano Milia e dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, interviene anche il senatore del Pd Marco Meloni: «È necessario che l’amministrazione comunale reagisca a una condizione che penalizza la città, e che la Regione agisca sul Governo per ottenere una sospensione di un anno dell’entrata in vigore delle norme sul dimensionamento», ha detto a una riunione fra insegnanti e genitori delle scuole interessate dal dimensionamento regionale. «Nel frattempo, serve approvare una legge regionale sulla scuola, come consentono le nostre competenze statutarie. In Parlamento. Ho proposto che si individuino criteri per il dimensionamento scolastico specifici per la Sardegna e per le Isole, senza però avere risposte». Presenti alla riunione anche i consiglieri comunali Francesco Piludu - Cambiamo Quartu - e Barbara Cadoni del Pd: «Continueremo a contrastare questo piano scellerato, a stare fianco delle famiglie e degli insegnanti e di tutti coloro i quali vogliono evitare che i banchi delle nostre scuole restino vuoti», le parole di Cadoni.

