«Tagli al Pnrr, i nostri progetti sono salvi» 

La ciclovia che collegherà i quartieri della città e i parchi dei Comuni vicini si farà, così come la riqualificazione dell’asilo nido di Is Corrias chiuso da anni, insieme agli altri grandi progetti di Selargius finanziati con fondi europei. Tutti salvi - assicurano i vertici del Municipio - nonostante il rischio tagli ai finanziamenti annunciato con la riprogrammazione del Pnrr proposta dal Governo e approvata a Bruxelles.

L’allarme a livello nazionale - e a cascata regionale e nei diversi Comuni dell’Isola - è scattato nei giorni scorsi dopo le dichiarazioni del ministro Raffaele Fitto che annunciavano la rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inevitabile la preoccupazione dei Comuni, compreso Selargius che in ballo ha un programma di opere pubbliche di oltre 5 milioni finanziato con fondi europei. Ad accendere i riflettori sui progetti selargini targati Pnrr è stato il consigliere comunale del Pd Francesco Lilliu, che pochi giorni fa ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale. Nel documento l’esponente dem ipotizza - per Selargius - un taglio di risorse fra i 4 e i 5 milioni euro, e «impegna la Giunta e il sindaco a rivendicare i fondi».

I progetti

L’elenco dei progetti che hanno incassato il sì ai fondi del Pnrr è lungo. In cima alla lista c’è il piano da 2 milioni e mezzo in fase di progettazione: sei chilometri di percorsi ciclabili da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana di via delle Camelie, percorso che dovrebbe vedere la luce nel 2026. Fra i finanziamenti conquistati ci sono anche le risorse per i Servizi sociali - poco meno di 400mila - quelle per completare la riqualificazione del polo sportivo Generale Porcu, circa 700mila euro, e 130mila per l’efficientamento del palazzo comunale. Oltre 650mila di fondi europei sono arrivati per la digitalizzazione dei servizi nel Comune. Il resto dei fondi europei sono destinati alla messa in sicurezza dell’asilo nido di via Gallura - chiuso da oltre cinque anni - e alle scuole elementari.

Le rassicurazioni

Tutte opere e interventi che si faranno, assicurano dalla Giunta comunale. «Voglio rassicurare tutti: nessun progetto che riguarda il nostro Comune è a rischio, tutti gli interventi previsti proseguono il loro iter e non è arrivata alcuna comunicazione circa il taglio di cui parla il collega Lilliu», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Gli interventi a valere sui fondi del Pnrr che come amministrazione stiamo portando avanti proseguono, parliamo nello specifico di opere già concluse o per le quali si sta procedendo alla rendicontazione come previsto, gli altri hanno rispettato le scadenze previste nei vari bandi con lavori o progetti già aggiudicati», spiega l’esponente della Giunta che conclude: «Nessun pericolo di definanziamento, dunque, ma nel caso si tratterebbe di uno spostamento di fonti di finanziamento che non inciderebbe sullo sviluppo dei nostri progetti».

