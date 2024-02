Tagli ai rimborsi, esami a carico dei pazienti 

Dal primo aprile i laboratori di analisi della Sardegna – che erogano oltre il 60% delle prestazioni ambulatoriali – potrebbero fermare l'erogazione dei servizi sanitari in convenzione con le Asl. Questo si tradurrebbe in un incremento esponenziale delle liste d’attesa nel pubblico o il pagamento della prestazione interamente a carico del paziente. Ad agosto scorso è stato pubblicato un nuovo tariffario nazionale per la specialistica ambulatoriale. «In maniera irrazionale questo nomenclatore taglia i rimborsi delle prestazioni ambulatoriali fino al -70% per i laboratori di analisi cliniche convenzionati col Servizio sanitario nazionale rispetto a tariffe già obsolete perché risalenti a 25 anni fa», spiega Enrico Tinti coordinatore di Federlab Sardegna. «Le nuove tariffe sono legate ai nuovi Lea e devono entrare in vigore entro il primo aprile del 2024. Se la Regione non propone un tariffario alternativo in grado di coprire i costi di produzione, i pazienti sardi saranno costretti a pagare interamente le prestazioni, dal momento che le strutture di laboratorio dovranno sospendere l’accreditamento e passare direttamente al regime privatistico dei pagamenti».

Secondo Alessandro Perdisci, dell’Ust Cisl di Oristano: «Ci sarebbe anche un ulteriore aumento sia dei costi per i pazienti che delle liste di attesa negli ospedali. Ci uniamo all’appello di Federlab affinché la Regione intervenga».

Interviene Marcello Tidore, direttore generale della Asl di Cagliari: «I cittadini non devono allarmarsi per le dichiarazioni di Federlab. Qualora non fossero più nella condizione di erogare servizi alla luce delle recenti tariffe nazionali, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo 27 punti prelievo aperti nel 2023 disseminati in tutto il territorio della Asl, e nei prossimi mesi altri ne saranno attivati negli ambulatori e poliambulatori».

Risponde Federlab: «I laboratori di analisi convenzionati sono stati strategici durante il Covid e lo sono ancora. Sostituirli con un colpo di spugna non è possibile è comporta costi nettamente maggiori di quelli che si vorrebbero risparmiare. Oltretutto con una carenza cronica di personale sanitario non si capisce come verrebbero dotati di personale idoneo».

