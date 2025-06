Tagli ai parcheggi per lo stop ai treni 

Conto alla rovescia per lo stop ai treni per Cagliari e, intanto, a Iglesias scoppia il caso sulla eliminazione dei parcheggi di via Garibaldi, adiacenti alla stazione. Per realizzare gli stalli dedicati alla sosta dei bus sostitutivi Arst, il Comune ha eliminato 15 parcheggi, non a pagamento, delle auto. Lo stop andrà avanti sino alla fine del 2026: la linea ferroviaria Sulcis – Iglesiente – Decimomannu verrà sospesa e gli autobus sono già arrivati nei rispettivi depositi Arst, sono in tutto dodici, sei a Carbonia e sei a Iglesias. Il personale è già stato assunto.

Le proteste

Ma a Iglesias le polemiche non mancano sui parcheggi soppressi e la mancata conclusione del nuovo centro intermodale pesa come un macigno. «Siamo tutti un po’ confusi e la situazione non presenta molte certezze - spiega Giovanna Pintus, pendolare da anni, ricercatrice presso l’Ateneo cagliaritano –: eliminare i parcheggi ha causato dei disagi a chi, come me, usava parcheggiare la propria auto, la mattina presto, prima di intraprendere il viaggio in treno. Penso che i problemi maggiori si verificheranno a settembre, al rientro al lavoro e con le scuole, quando l’afflusso dei passeggeri sarà notevole». Anche fra i residenti, si respira un’aria di incertezza: «Eliminare i parcheggi vicino alla stazione ha creato disagi - commenta Giovanni Pisu, impiegato – penso che a luglio quando prenderà il via il servizio sostitutivo, si andranno a creare problemi non di poco conto. La situazione sarebbe stata diversa, se si potesse contare sull’utilizzo del centro intermodale, ma purtroppo, per cittadini e passeggeri, non è così».

In Aula

Nel frattempo, anche l’opposizione in Consiglio comunale scende in campo e punta il dito contro l’amministrazione: «Ad oggi, non esiste ancora uno spazio disponibile neppure per il parcheggio dei bus – hanno scritto i consiglieri di opposizione Luigi Biggio e Simone Saiu in una nota – nel frattempo, Ferrovie dello Stato ha fissato nel dicembre 2026 il termine dei lavori delle linea, temiamo che molti residenti dovranno pazientare fino a quella data, costretti a parcheggiare le auto lontane dalla propria abitazione. L’amministrazione – scrivono i due consiglieri – enfatizza la conclusione di opere pubbliche come se fossero grandi traguardi, e non come la fine di iter interminabili e scelte politiche sbagliate e macroscopici errori tecnici».

