Tagli ai ministeri, meno tasse per le famiglie 

Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro. L'assegno unico fuori dal calcolo dell'Isee. Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di “quoziente familiare”. Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. Il contributo da 3,5 miliardi che arriverà da banche e assicurazioni servirà a finanziare la sanità. Prende forma la terza manovra del governo Meloni, votata dal Consiglio dei ministri. Mette sul piatto risorse per circa 25 miliardi e si inserisce nel solco tracciato dalla precedente, confermando taglio del cuneo e riduzione dell’Irpef, che anzi diventano strutturali, oltre alle misure per la natalità. Ma prova anche a dare la misura del braccio di ferro vinto sul fronte dei «sacrifici». Quello più discusso e delicato è il contributo chiesto alle banche.

Il dossier sarà limato fino all’ultimo, ma la premier Giorgia Meloni già ne rivendica il successo: «Come promesso, niente nuove tasse». E alla Camera, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, aveva detto: «Questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra». Anche nella maggioranza le tensioni dei giorni scorsi sembrano rientrate. Forza Italia esprime fiducia sul fatto che sarà accolta la propria linea. Il contributo in arrivo dal settore bancario sarà nell’ordine di grandezza dei 3-4 miliardi di euro. Non è chiaro se il contributo verrà chiesto anche ad altre imprese, come le assicurazioni o le aziende energetiche.

Altra novità è il restyling delle detrazioni in vista di una successiva e più complessiva razionalizzazione delle spese fiscali. L’idea è di introdurre un importo massimo che si potrà detrarre, che dovrebbe essere a sua volta modulato in base al nucleo familiare. Possibile anche che venga rivista al ribasso la soglia di reddito oltre il quale scatta il decalage degli sconti fiscali al 19% (che oggi parte da 120mila euro). Altre misure per i contratti della Pa e l’indicizzazione delle pensioni sono attese dal decreto fiscale collegato, anch'esso all'esame del consiglio dei ministri. Sul tavolo c’è anche l’informativa sul Documento programmatico di bilancio, lo scheletro della manovra che Bruxelles attende entro la mezzanotte. Un menù parecchio ricco cui si aggiunge in serata, con un’integrazione all’ordine del giorno, anche un decreto legislativo sulle accise.

