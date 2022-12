Tagli ai gettoni, la vittoria degli ex consiglieri 

Riceveranno dunque i quattrini dovuti (qualcuno fino a 15mila euro), presidenti e consiglieri delle circoscrizioni durante gli anni della doppia legislatura Floris. Già il Tar, a cui era stato presentato ricorso, aveva dato ragione ai consiglieri. Non era però stato determinata la sanzione e neppure l’importo. Per questo i diretti interessati avevano fatto riferimento al giudice civile. Anche l’attuale sindaco Paolo Truzzu, allora amministratore di Circoscrizione, aveva fatto ricorso per essere stato rimasto coinvolto nella delibera taglia-stipendi, perdendo 500 euro al mese per cinque anni. «Naturalmente, una volta eletto, ho rinunciato al ricorso», ammette. «Naturalmente giudico assolutamente legittimo il ricorso dei consiglieri. Da quando sono sindaco», ricorda Truzzu, «ho chiesto di fare transazioni anche per cercare di far risparmiare l’amministrazione».

Costerà 380mila euro, all’attuale Consiglio comunale, l’errore fatto anni fa dall’Assemblea civica di Palazzo Bacaredda sulla revisione degli stipendi e dei gettoni di presenza dei presidenti di circoscrizione e dei consiglieri. Un debito fuori bilancio che mette fine ai ritardi dopo i ripetuti ricorsi presentati dagli amministratori e ora “imposto” dall’ultima sentenza del Tribunale ordinario.

La risoluzione

Riceveranno dunque i quattrini dovuti (qualcuno fino a 15mila euro), presidenti e consiglieri delle circoscrizioni durante gli anni della doppia legislatura Floris. Già il Tar, a cui era stato presentato ricorso, aveva dato ragione ai consiglieri. Non era però stato determinata la sanzione e neppure l’importo. Per questo i diretti interessati avevano fatto riferimento al giudice civile. Anche l’attuale sindaco Paolo Truzzu, allora amministratore di Circoscrizione, aveva fatto ricorso per essere stato rimasto coinvolto nella delibera taglia-stipendi, perdendo 500 euro al mese per cinque anni. «Naturalmente, una volta eletto, ho rinunciato al ricorso», ammette. «Naturalmente giudico assolutamente legittimo il ricorso dei consiglieri. Da quando sono sindaco», ricorda Truzzu, «ho chiesto di fare transazioni anche per cercare di far risparmiare l’amministrazione».

La relazione

A coinvolgere anche i consiglieri nella revisione decisa con l’approvazione della delibera del Consiglio comunale (paradossalmente i valore dei loro gettoni era cresciuto) era stato l’abbattimento degli stipendi dei presidenti. Numeri alla mano, ogni consigliere percepiva all’incirca un quarto dello stipendio del capo di circoscrizione che passava da una mensilità di 1500 euro a 800. Inevitabili i riflessi anche sui gettoni.

I conti emersi a suo tempo raggiungevano cifre importanti. Solo nella legislatura 2006-2011 c’erano in attività sei presidenti di circoscrizione e 140 consiglieri. In campo, oltre un milione di euro. Una botta, per il quadro economico dell’amministrazione comunale che ora ha dovuto recuperare i fondi (appunto i 380mila euro del debito fuori bilancio) per soddisfare le legittime richieste di presidenti e consiglieri.

L’errore

Matteo Lecis Cocco Ortu, consigliere comunale ed esponente della Commissione bilancio (che non rientra comunque per età anagrafica nel caso-ricorsi), mette l’accento sulla sparizione delle circoscrizioni. «La loro soppressione è stato un errore politico, è necessario creare nuovi spazi di democrazia di prossimità per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».

