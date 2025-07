Tagli ai fondi, rivolta dei sindaci 

Oltre un milione di euro in meno dalla Regione per il Piano di rilancio del Nuorese che suona come una doccia gelata per Atzara, Meana Sardo, Austis e Ortueri. Il provvedimento, legato alla delibera del 30 gennaio (aveva definanziato le risorse per il mancato rispetto dei tempi progettuali), arriva l’8 luglio dall’assessorato regionale al Turismo a Comuni e Provincia (soggetto attuatore). Spiccano il mancato recupero dell’immobile dove realizzare il museo della vite di Atzara (400 mila euro), dell’edificio con caratteristiche tradizionali a Meana Sardo (230 mila euro), della Casa della Memoria di Austis (200 mila euro) e per Ortueri il completamento del centro promozionale ed espositivo della cultura contadina-pastorale (200 mila euro).

Lo scontro

Tuona Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai: «Il nostro Comune non starà di certo impassibile dinanzi a questo ennesimo scippo al territorio. Abbiamo già dato mandato ai nostri uffici di promuovere una class action legale contro la Provincia, a cui chiediamo di riavere indietro i 400 mila euro che ci spettano per il museo della vite. Pretendiamo spiegazioni». Per Corona un atto dovuto «dopo le varie sollecitazioni trasmesse all’ente nuorese che non ha rispettato i tempi del progetto di cui eravamo beneficiari. La struttura che dovrebbe ospitare il museo è ora pericolante, con una strada chiusa al traffico e mille disagi per i cittadini». Dice il sindaco di Ortueri, Francesco Carta: «Verificheremo le motivazioni e la possibilità di un eventuale ricorso per impugnare una decisione che riteniamo incomprensibile. Peraltro, attuata senza aprire una interlocuzione con i Comuni che hanno subito il taglio delle risorse». Da Austis il sindaco Benedetto Pitzeri rilancia: «Siamo pronti ad unire le forze con gli altri Comuni e fare in modo che le nostre ragioni vengano tutelate».

Dice l’amministrazione della Provincia, Giuseppe Ciccolini: «Prendiamo atto che a causa dell’impossibilità nel rispettare i tempi della spesa dei fondi Fsc la Regione ha disposto il definanziamento dei 4 progetti. Vicenda nota da oltre un anno, dal mio insediamento mi sono attivato per recuperare le risorse. Confidiamo che con la prossima manovra del bilancio regionale gli interventi possano essere nuovamente finanziati».



