“Tagebuch”, a Cagliari la personale di Dulcis 

Una serie di pezzi tondi che si sfiorano senza mai toccarsi, un arazzo fatto di piccole tele cucite insieme , una quadreria fitta di quadri con e senza cornice. E poi le grandi tele, nella sequenza di “Tagebuch”, personale di Simone Dulcis curata dalla critica e firma de L’Unione Sarda Alessandra Menesini al Temporary Storing – sede della Fondazione Bartoli Felter - a Cagliari in via XIX Novembre 3/5. La mostra si inaugura questa sera alle 18 e sarà visibile sino al 20 febbraio.

La scelta

«Quel rosa che invade, si espande, si macchia. E si finge soave nel suo lucore aurorale, ma genera forme tormentate che cercano armonia, e intanto si agitano. Per sfuggire al buio, per non farsi ingoiare», si legge nel testo critico. «A Berlino non trovava bitume e neppure i solventi, Simone Dulcis . E allora ha dovuto rinunciare a queste armi espressive che da sempre lo accompagnano per dipingere con mezzi meno incendiari le pagine del suo Tagebuch. Un diario fatto di sagome che si avvolgono su se stesse e si impadroniscono dello spazio in un incessante fluire. Simili e differenti nel loro seguire il ritmo del jazz e dei pensieri, trasparenti eppure corpose perché alla carne e alla vita si riferiscono».

Acrilici e un misto di pastelli e matite per tracciare linee esili e fratturate su opere venate anche di azzurro, di bianco, di nero. Le parole incise qua e là con forza poetica e le note del jazz a risuonare sempre, nella mente e nelle mani dell’artista. Si ha una sensazione di luce, entrando in galleria. Un riflesso che nasce dal rosa, colore pericoloso, che in questo diario d’autore cela e scioglie una tensione drammatica che mai scompare del tutto. Viene fuori dagli intrichi, dalle fughe verso l’alto, dal compattarsi di forme vagamente organiche, dagli scontri cromatici di una pittura sapiente e profonda che conosce la tenerezza. Un connubio di delicatezza e decisione che caratterizza la produzione di Simone Dulcis e il suo intento di raccontare il suo animo e le altrui esistenze.

«I margini sono frastagliati le scissioni profonde come ferite, i nuclei- a volerli proprio cercare-sono colpi di coltello», aggiunge la curatrice.

RIPRODUZIONE RISERVATA