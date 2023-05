Taekwondo, pioggia di medaglie 

Tanti riconoscimenti per la società Asd Tiger Eyes, attiva a Gavoi, Belvì, Atzara, Teti e Ottana. Porta avanti da anni corsi di taekwondo per bambini e conquista 16 medaglie nelle gare di combattimento (4 oro, 2 argento e 10 bronzo) e 4 bronzo nelle gare di forme a Capoterra, dove si sono concluse domenica le due giornate del progetto “Kim e Liù crescere insieme” organizzato dalla Fita italiana di taekwondo, torneo interregionale che ha girato tutta l’Italia con tappa finale in Sardegna con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini alla solidarietà e alla condivisione. Piccoli atleti in trasferta sotto l’attenta custodia dei genitori e del maestro Pierpaolo Garau e della presidente Mariagrazia Puddu. Un mix di emozioni, divertimento, gioia, successi e lezioni di vita. Domenica 7 maggio la società scenderà di nuovo sui tatami per un interregionale a Oristano.

