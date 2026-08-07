Taddeucci, Senna color bronzo 

Parigi. «La Senna non sarà pulitissima, ma è fortunata di sicuro". Lo sa bene Ginevra Taddeucci mentre con le dita disegna il numero tre. Tre come le medaglie appese al collo durante la spedizione agli Europei di nuoto in scena a Parigi, di cui due ori (nella dieci e nella cinque chilometri) e un bronzo messo ieri in cassaforte grazie al terzo posto guadagnato nella tre chilometri knockout sprint in acque libere.

Davanti a lei solo la tedesca Isabel Gose, vincitrice della gara, e l'ungherese Bettina Fabian. «Per me la knockout sprint non è una gara difficile, di più», ammette Taddeucci con la Tour Eiffel alle spalle. «Alla fine sono andata più di orgoglio che di altro e sono felice per quello che ho realizzato», dice con il solito sorriso sulle labbra.

Ai piedi del podio

Di segno opposto, invece, la sorte del connazionale Gregorio Paltrinieri. Nella finale maschile della knockout, il 31enne carpigiano è stato protagonista di una grande risalita, dopo essere scivolato indietro nelle prime battute della gara, senza però riuscire a completare la rimonta di bronzo per una questione di centesimi. Davanti a lui ci sono la coppia francese Fontaine-Olivier e la medaglia d'oro ungherese David Betlehem. Il tabellone assegna dunque a Paltrinieri un'altra medaglia di legno, come quella nei 10 km, addolcita poi dal bronzo nella 5 km. «C'è rammarico perché ero lì. Sono arrivato un'altra volta quarto», dice Paltrinieri. «Ho preso tante botte e, nonostante questo, stavo risalendo. Ma la Senna è larga 30 metri e non sono riuscito a passare, rimanendo imbottigliato alla fine della gara. Non è stata brutta la prestazione, ma il risultato».

Il tempo per i rimorsi si esaurisce già mentre Gregorio parla, perché oggi c'è la staffetta mista 4x1500 e «dobbiamo prenderci la rivincita». Il bilancio della spedizione a Parigi lascia l'amaro in bocca per le aspettative, ma la testa è già al 2028 e all'appuntamento con le Olimpiadi. «Andrò via con dispiacere per due medaglie che non sono arrivate, ma la condizione c'è. Partirò fiducioso per le Olimpiadi, anche se so che bisogna lavorare», ammette Greg.

Tuffi grandi altezze

Sempre sulla Senna, primi due tuffi dalle grandi altezze (20 m). Tra gli uomini, guida l’azzurro Andrea Barnaba con Davide Baraldi al sesto posto. Tra le donne, Elisa Cosetti è seconda alle spalle dell’ucraina Nelli Chukanivska. Oggi dalle 13.30 (donne) e dalle 16 (uomini) i due tuffi decisivi per le medaglie.

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