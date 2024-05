Tadasuni, fucilate contro un allevatore 

Il rumore sordo degli spari è risuonato in tutto il paese. Una, due fucilate esplose contro un’auto di passaggio in corso Impero, la strada principale di Tadasuni: un agguato in piena regola ai danni di Ugo Marceddu, allevatore 62enne di Ghilarza, rimasto miracolosamente illeso. Sul misterioso episodio di sabato notte indagano i carabinieri della compagnia di Ghilarza.

L’agguato

Ugo Marceddu aveva trascorso la serata nel bar che si affaccia sul corso, intorno alle 23 ha raggiunto la sua auto parcheggiata poco distante. Un sabato notte come tanti se non fosse che qualcuno, ben nascosto nell’ombra, seguiva con attenzione ogni suo movimento. E non appena l’allevatore è partito a bordo della sua Volkswagen Golf, sono state esplose le fucilate proprio all’altezza del conducente. Vetri infranti mentre Marceddu è riuscito a scampare all’agguato, un vero tentato omicidio.

L’allarme

In pochi minuti sul corso si sono precipitati gli avventori del bar e anche qualche residente nella zona, immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. I militari hanno sentito a lungo Marceddu, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Solo un anno fa era stato coinvolto in una lite in piazza San Palmerio a Ghilarza: aveva ferito con una coltellata all’addome un allevatore 32enne ed era stato denunciato per lesioni aggravate. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini della videosorveglianza che potrebbero aver immortalato movimenti sospetti ed elementi utili a fare chiarezza sull’episodio.

Clima caldo

Nel paesino del Guilcier intanto è sempre più diffusa una certa preoccupazione. I residenti iniziano ad avere paura, solo dieci giorni fa era stato messo a segno un attentato incendiario contro un allevatore: distrutte dal fuoco le due auto, accanto alle quali era stata ritrovata una tanica di benzina. I cittadini si sentono poco sicuri, fino a qualche tempo fa c’era anche la compagnia barracellare a dare un supporto sul fronte della vigilanza ma adesso è stata sciolta. I carabinieri sono sempre presenti e proseguono le indagini. «Un episodio preoccupante – commenta il sindaco Pier Paolo Pisu – la nostra è una piccola comunità da sempre tranquilla. Ci auguriamo che venga fatta chiarezza».

