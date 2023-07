Tacchi e mare, tutto compreso 

Con 200 euro si noleggia un gommone per navigare nel mare più bello d’Italia. Chi sceglie di noleggiare, ad Arbatax o a Santa Maria Navarrese, l’imbarcazione con tanto di skipper deve mettere in conto altri 80 euro, a cui bisogna aggiungere il costo del carburante che verrà pagato al rientro in base all’effettivo consumo. La spesa media, suscettibile di variazioni commerciali e promozionali, si aggira sui 300 euro per noleggiare (9 ore) un gommone da 5.50 metri di lunghezza che può ospitare sino a 6 persone ed è dotato di tendalino. Una media tra i 50 e i 60 euro e a persona. Chi sceglie la spiaggia di Orrì per una giornata di relax sotto l’ombrellone spende una ventina di euro. Diciotto per la precisione al Maty beach che per quella cifra offre un ombrellone e due lettini. Se a questo si aggiunge un’ora di noleggio pedalò (con scivolo) bisogna mettere sul piatto altri 18 euro. Si risparmiano 3 euro senza scivolo. E se ci si concede un’ora di divertimento puro sui giochi gonfiabili nel mare che si fregia della Bandiera blu bisogna sganciare 15 euro dal portafogli. Alcune centinaia di metri più a sud, allo stabilimento attrezzato Foxi Lioni, la spesa per un ombrellone e due lettini non cambia: in questo periodo è sempre 18 euro.

Servizi al mare

Se oggi una famiglia di quattro persone, genitori e due figli tra i 10 e i 14 anni, sceglie la gita con una delle motonavi del Consorzio marittimo Ogliastra sulla linea rossa (la classica con tre soste in spiaggia a cala Mariolu, cala Sisine e cala Luna con tanto di visita facoltativa alla grotta del Fico) in partenza da Arbatax o Santa Maria Navarrese spende 150 euro. I prezzi non sono mai compresi di pranzo a bordo, che in genere è un servizio extra. Il listino è valido fino al 4 agosto, poi verrà lievemente ritoccato al rialzo per tutto il mese successivo. Gettonate anche le immersioni. A Santa Maria Navarrese il diving Nautica propone un’immersione singola (due ore) nella costa di Baunei a 75 euro. Anche chi non ha il brevetto subacqueo può immergersi: il battesimo costa sempre 75 euro.

In montagna

L’alternativa al mare è la montagna. Ce n’è per tutti i gusti. Dal trekking all’escursione con asinelli (Trekking Someggiato Santa Maria Navarrese offre a partire da 15 euro per adulti e 25 per bambini con possibilità di integrare servizi extra), quad e biciclette. Tra i sentieri di Baunei e Triei la Sisine quad rental offre un’escursione di mezza giornata a 120 euro a quad (si può viaggiare in due) per un tragitto di 80 chilometri. C’è l’opzione giornata intera a 200 euro per 120 chilometri. Benzina e casco sono inclusi nel prezzo. Suggestiva l’escursione guidata di trekking da Baunei a Cala Goloritzè: la spesa minima, a persona, si aggira sui 53 euro. Variegata anche l’offerta di sport estremi. A Ulassai un’arrampicata sui Tacchi costa 160 euro a persona, tutto compreso. Per una coppia costo promozionale di 180 euro, un incentivo per favorire l’uscita multipla.

